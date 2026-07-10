The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Las exportaciones de Perú crecen 37 % en primeros cincos meses del 2026

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Lima, 10 jul (EFE).- Las exportaciones de Perú crecieron 37 % de enero a mayo de 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior, al sumar 45.128 millones de dólares, impulsadas por el alza de las ventas de cobre (48 %) y oro (65 %) que experimentan altos precios internacionales, según informó este viernes el ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Las exportaciones de minerales (metálica y no metálica) acumularon 33.393 millones de dólares, un incremento de 53,1 %, debido a los mayores precios internacionales y mayores volúmenes del cobre y el oro.

También destacaron las exportaciones en los sectores pesquero, (2.114 millones de dólares y un aumento del 4,1 %; agropecuario, con 4.732 millones de dólares y una subida del 5,3 %; y forestal, con 29 millones de dólares y una crecida del 9,1 %.

Las principales exportaciones mineras fueron de cobre, con 15.515 millones de dólares y una subida del 48,2 %; oro, con 11.776 millones de dólares y un crecimiento del 65,1 %; y plomo, con 1.491 millones de dólares y un incremento del 202,7 %.

Le sigue el zinc, con 1.263 millones de dólares y un aumento del 23,3 %; y concentrado de plata, con 916 millones de dólares y un incremento 32,1 %.

En el sector agropecuario, resaltaron las exportaciones de frutas, con 2.720 millones de dólares y un 16,1 % más; café, con 230 millones de dólares y una subida del 29,4 %; colorantes naturales, con 168 millones de dólares y una crecida del 4,8 %; y quinua, con 64 millones de dólares y 23,3 % de aumento.

El número de exportadores creció 3,4 % en los primeros cinco meses del 2026 y suma 7.325 empresas, de las cuales el 65 % son micro, pequeñas y medianas empresas.

El mayor destino de exportación fue China por un valor de 17.390 millones de dólares (44,3 %); seguido por Estados Unidos por 4.275 millones de dólares (19,8 %); y la Unión Europea, por 3.957 millones de dólares (11,7 %).

Asimismo, mostraron incrementos destacados, las ventas a India, con 4.798 millones de dólares u una subida del 257,6 %; Canadá, con 2.382 millones de dólares y un incremento del 38,2 %; y Suiza, con 1.546 millones de dólares que suponen un 53,4 % más que en el periodo enero-mayo del año pasado. EFE

mmr/fgg/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR