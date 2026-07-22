Las exportaciones de Perú crecen un 38,9 % en mayo y superan 9.415 millones de dólares

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Lima, 22 jul (EFE).- Las exportaciones de Perú crecieron un 38,9 % en mayo con respecto al mismo mes del año anterior y superaron los 9.415 millones de dólares, principalmente por el aumento en el precio de los metales, en particular el oro y plomo, informó este miércoles el Banco Central de Reserva (BCRP).

«El índice de precios de exportación estuvo impulsado por el incremento de las cotizaciones internacionales de los principales productos de exportación, especialmente cobre y oro, que provocaron un crecimiento del precio promedio de 31,2 % interanual», señaló el banco en un comunicado.

En este sentido, el BCRP detalló que las exportaciones de productos tradicionales ascendieron en mayo a 7.709 millones de dólares, registrando un crecimiento interanual de 52,2 %.

Contribuyeron en este crecimiento los mayores precios del petróleo y gas natural, asociados al conflicto en Medio Oriente, así como el mayor precio de la harina de pescado y el plomo, asociado al contenido de plata presente en sus embarques.

Por su parte, el volumen total exportado aumentó un 5,9 %, mientras que en las exportaciones tradicionales el volumen creció 8,8 %, favorecido por los mayores embarques de oro, cobre refinado y hierro y concentrados de plomo.

Por el contrario, las exportaciones pesqueras se redujeron debido a la menor disponibilidad de biomasa de anchoveta, que limitó la producción y exportación de harina de pescado, aunque esta caída fue parcialmente compensada por el aumento de su precio, ante las perspectivas de menor oferta peruana en el mercado mundial por el fenómeno de El Niño.

En lo que va del año a mayo, las exportaciones totales alcanzaron un valor de 47.345 millones de dólares, lo que representa un aumento del 40,1 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, un crecimiento que se vio favorecido por los precios, que se acrecentaron en 35,4 %.

Mientras que el valor exportado de productos tradicionales creció 52,8 % frente al mismo periodo, alcanzando los 38.404 millones, explicado por los mayores precios que se acrecentaron en 46,7 %.EFE

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