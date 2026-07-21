Las exportaciones de soja paraguaya suben un 50,9 % en el primer semestre de 2026

Compartir

2 minutos

Asunción, 21 jul (EFE).- Las exportaciones de soja de Paraguay aumentaron un 50,9 % entre enero y junio de este año, con ingresos por 2.273 millones de dólares, frente a los 1.506 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2025, informó este martes la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capeco).

La organización destacó en un informe el «gran dinamismo» del sector y señaló que durante el primer semestre la exportación de soja, el principal producto de venta al extranjero de Paraguay, aumentó en 1.788.188 toneladas, respecto al mismo lapso de 2025.

Capeco detalló que de enero a junio el país exportó 5.894.301 toneladas de soja en grano, mientras que en el mismo periodo del año anterior se enviaron 4.106.112 toneladas.

También aumentaron las exportaciones de aceite de soja hasta los 354,6 millones de dólares de enero a junio, frente a los 289,8 millones de dólares del primer semestre de 2025.

En tanto que los pellets de soja, un subproducto de la oleaginosa, pasaron de 296,6 millones de dólares en el primer semestre del año pasado, a 349,5 millones de dólares en 2026.

Este primer semestre, según el informe, se ha acentuado «la alta dependencia» de destinos como Argentina, que concentra el 86 % de las exportaciones de soja paraguaya, y de Brasil, que acumula el 9 % de los envíos.

El 5 % restante se distribuye entre Arabia Saudita, Estados Unidos, Vietnam, Uruguay, Chile y Corea del Sur, indicó el reporte.

El miércoles pasado, el Banco Central de Paraguay (BCP) elevó a 4,5 % la previsión de crecimiento del producto interno bruto (PIB) del país para este año, impulsado especialmente por un «mayor crecimiento de la agricultura» y mejores resultados de la producción de soja.

Según el BCP, la estimación de crecimiento del sector agrícola en 2026 se revisó del 3,2 % a 4,7 %.

Los productos primarios como la soja, frutos oleaginosos, maíz, trigo, carbón vegetal y otros representaron, entre enero y junio pasado, el 40,8 % del total de las exportaciones paraguayas, de acuerdo al emisor. EFE

nva/cpy