Las exportaciones impulsan la recuperación de la economía de Canadá en el tercer trimestre

Toronto (Canadá), 28 nov (EFE).- La economía canadiense se recuperó en el tercer trimestre del año y creció un 0,6 %, tras una contracción del 0,5 % entre abril y junio, gracias al aumento de las exportaciones, especialmente las de petróleo, indicó este viernes el organismo público Estadísticas Canadá (EC).

El crecimiento fue ligeramente superior a lo anticipado por el Banco de Canadá y los principales analistas económicos del país.

Las cifras dadas a conocer hoy indican que las exportaciones aumentaron un 0,2 % entre julio y septiembre, tras un desplome del 7 % en el segundo trimestre por el impacto de los aranceles impuestos por EE.UU. A destacar el incremento del 6,7 % de las exportaciones de crudo y betún por el aumento de los precios, así como el 1,7 % de servicios comerciales.

Las importaciones cayeron un 2,2 %, el mayor descenso desde finales de 2022, en medio de la disputa comercial con EE.UU. y las campañas de boicot a productos estadounidenses como alcohol o los viajes al país vecino.

Al mismo tiempo, el consumo de los hogares cayó un 0,1 % arrastrado por el descenso de. 2,3 % en la compra de vehículos y del 3,9 % de los viajes al exterior.

La demanda doméstica, el gasto global de los consumidores, gobiernos y empresas, cayó ligeramente.

EC también destacó el aumento de la inversión de capital por parte de los gobiernos en el país, liderado por la escalada del 82 % del gasto en sistemas de armas. EFE

