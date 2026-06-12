Las exportaciones mineras de Argentina crecen 84,3 % en el primer cuatrimestre de 2026

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Buenos Aires, 12 jun (EFE).- Las exportaciones mineras de Argentina aumentaron un 84,3 % en términos interanuales en el primer cuatrimestre del año, hasta totalizar 3.254 millones de dólares, informaron este viernes fuentes oficiales.

De acuerdo a datos difundidos por el ministro de Economía, Luis Caputo, las exportaciones de litio de Argentina crecieron en los primeros cuatro meses de 2026 un 137,8 % interanual, mientras que las de minerales metalíferos (oro y plata) se incrementaron un 77,6 %

En cuanto a los destinos, destacó el crecimiento interanual de las exportaciones mineras a China (+187 %), Estados Unidos (+101 %), Corea del Sur (+99 %), Alemania (+97 %) y Canadá (+68 %).

La minería argentina concretó en 2025 exportaciones por 6.056 millones de dólares, un 30 % más que en 2024 y un máximo histórico del sector y con un peso del 7 % en el total de las exportaciones del país.

De acuerdo a proyecciones recientes de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), las exportaciones mineras podrían llegar este año a los 9.000 millones de dólares.

Actualmente, las exportaciones de Argentina están lideradas por el oro, pero se verifica un crecimiento de los envíos de litio a medida que entran en producción los proyectos de este tipo.

Junto con el sector de hidrocarburos, la minería es ahora mismo uno de los sectores más dinámicos de Argentina, con fuertes inversiones, sobre todo en cobre y litio. EFE

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