Las exportaciones rusas de petróleo están en el menor nivel desde que empezó la guerra

2 minutos

París, 11 sep (EFE).- Las exportaciones rusas de petróleo cayeron en agosto a 13.510 millones de dólares, 920 millones menos que en julio y se sitúan «entre los niveles más bajos» desde que invadió Ucrania en febrero de 2022, destaca la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

En su informe mensual sobre el mercado publicado este jueves, la AIE señala que es todavía demasiado pronto para evaluar el impacto que van a tener sobre esas exportaciones la nueva serie de sanciones anunciadas por Estados Unidos y la Unión Europea.

En cualquier caso, subraya que la caída de los ingresos por las ventas de petróleo al exterior está agravando la ralentización económica de Rusia, y a ese respecto recuerda que en agosto el Ministerio de Finanzas revisó a la baja sus perspectivas de crecimiento al 1,5 %, un punto menos que anteriormente.

Los 13.510 millones de dólares de agosto suponen una caída de 1.250 millones si se compara con el mismo mes de 2024, lo que tiene que ver con una reducción de los volúmenes pero también de los precios.

De acuerdo con los cálculos de la agencia en agosto Rusia vendió su petróleo a un precio medio de 58,07 dólares por barril, lo que significa 2,88 dólares menos que en julio.

Las exportaciones el mes pasado cayeron en 70.000 barriles diarios y quedaron en 7,3 millones de barriles diarios (mbd).

Las sanciones de la Unión Europea contra la refinería india Nayara (en la que el grupo ruso Rosneft controla el 49 %) provocaron la retirada en julio de algunos compradores, de forma que se tuvo que orientar únicamente a la demanda interior de India.

Además, la UE también aplica desde julio sanciones a otros 105 ‘barcos fantasma’ acusados de transportar crudo ruso, lo que ha encarecido el envío de petróleo desde Rusia y redunda en un recorte de los ingresos por las exportaciones.

En paralelo, desde el 27 de agosto ha entrado en vigor el aumento de los aranceles que Estados Unidos impone a India, hasta el 50 % por las compras masivas de petróleo ruso. EFE

ac/cat/lab