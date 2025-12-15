Las exportaciones tradicionales de Perú crecieron un 63,1 % en octubre pasado

Lima, 15 dic (EFE).- Las exportaciones de productos tradicionales peruanos llegaron a 7.164 millones de dólares en octubre pasado, un crecimiento de 63,1 % en comparación con el mismo mes del año anterior, impulsado por el alza en los precios del oro y el cobre, informó este lunes el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El ente emisor detalló que el precio del oro aumentó en 50,8 % y el del cobre en 28,7 %, a lo que se sumaron los mayores volúmenes exportados de todos los minerales, con excepción del oro.

Durante octubre también se dieron mayores envíos de productos agrícolas nacionales, con un crecimiento interanual de 86,7 %, principalmente favorecidos por el mayor valor exportado de café, explicado tanto por el incremento de los volúmenes como por el alza de su cotización internacional.

Las exportaciones tradicionales mineras tuvieron un incremento interanual de 68,1 %, siempre favorecido por las altas cotizaciones internacionales de los metales.

El BCRP indicó que, con estos resultados, el valor exportado de productos tradicionales peruanos llegó en lo que va del año a 55.225 millones de dólares, un crecimiento de 22,3 % frente al mismo periodo del año anterior, favorecido por los mayores precios internacionales, que se acrecentaron en 20,1 %.

El sábado pasado, el banco central informó que el superávit anual de la balanza comercial peruana llegó a 31.771 millones de dólares a octubre de 2025, mes en el que alcanzó los 4.233 millones de dólares.

En términos mensuales, el superávit de octubre fue el máximo valor desde que se tiene registro en el país andino, destacó el ente emisor.

Durante el décimo mes del año las exportaciones peruanas sumaron, en total, 9.517 millones de dólares, un monto superior en 46 % en relación a octubre de 2024, mientras que las importaciones llegaron a 5.284 millones de dólares. EFE

