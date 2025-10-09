Las facciones armadas palestinas celebran el acuerdo que detendrá el «genocidio sionista»

Jerusalén, 9 oct (EFE).- Las facciones armadas palestinas celebraron este jueves el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás, que dicen supondrá el fin de la «agresión sionista» contra el enclave palestino de Gaza, tras dos años de ataques y más de 67.000 muertos.

Los grupos palestinos añadieron que sus prioridades, a lo largo de «dos años de genocidio sionista», siempre han sido «alcanzar un acuerdo para un alto el fuego inmediato y completo, el levantamiento del bloqueo, la entrada de ayuda humanitaria, la reconstrucción y el intercambio de prisioneros».

«Estas demandas han sido constantes y las facciones las han abordado con responsabilidad para poner fin al sufrimiento de nuestro pueblo», insistieron.

Así lo señalaron las facciones armadas palestinas en un comunicado, en el que agradecen la «encomiable mediación» de Egipto, Catar y Turquía, si bien no mencionan a Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, fue el primero en anunciar el beneplácito de la primera fase del denominado plan de paz.

El acuerdo, que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes y una retirada parcial de las tropas israelíes en la Franja, es el «resultado natural de la firmeza y resistencia de nuestro pueblo, el sentido de responsabilidad y la gran flexibilidad demostrada por la delegación negociadora palestina», añadieron las facciones. EFE

