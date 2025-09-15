The Swiss voice in the world since 1935

Las familias de los cautivos en Gaza: «Esta noche podría ser la última para los rehenes»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 16 sep (EFE).- Las familias de los secuestrados israelíes en Gaza expresaron su «profunda preocupación» por los intensos ataques que Israel está llevando a cabo esta noche en la Franja de Gaza, afirmando que «podría ser la última para los rehenes».

En un comunicado, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a la mayoría de los familiares de los secuestrados en los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, muestran su inquietud por «los informes sobre la importante operación militar lanzada esta noche en la ciudad de Gaza».

«Tras 710 noches de cautiverio por terroristas, esta noche podría ser la última para los rehenes que apenas sobreviven, y nuestra última oportunidad de localizar y recuperar a los fallecidos para un entierro digno», afirman.

Por ello, anuncian que varios familiares se dirigen hacia la residencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén, con el objetivo de protestar contra esta ofensiva que, aseguran, pone en riesgo a los rehenes.

«El primer ministro Netanyahu está eligiendo deliberadamente sacrificarlos por consideraciones políticas, ignorando por completo las evaluaciones del jefe de Estado Mayor y del aparato de seguridad», dicen sobre la operación militar para tomar la capital gazatí y desplazar a su población.

Dicha operación fue aprobada por el Gobierno israelí en agosto ante la oposición de la cúpula militar, que argumentaba que ponía en riesgo a los 48 rehenes (de ellos unos veinte vivos) que quedan secuestrados en Gaza. EFE

mt/gpv

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
5 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR