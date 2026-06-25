Las familias de los detenidos en las protestas juveniles de Marruecos exigen su liberación

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Rabat, 25 jun (EFE).- Varios activistas y familiares de detenidos durante las protestas de la llamada Generación Z, que sacudieron Marruecos en septiembre y octubre pasados, defendieron este jueves en Rabat la inocencia de los arrestados y pidieron su liberación.

Los familiares hicieron su reclamo en un encuentro con la prensa organizado en la capital marroquí por la Comisión Nacional de Apoyo a las Víctimas de la Represión de la Generación Z.

Los participantes llamaron la atención de la opinión pública sobre la situación de más de mil jóvenes, de entre 14 y 22 años, que permanecen detenidos en distintas cárceles marroquíes, y exigieron su liberación, incluso mediante un indulto real.

Ilham Nigrou, madre de un joven arrestado, explicó a EFE que su hijo, de 17 años y estudiante de secundaria, fue arrestado a mediados de octubre después de aparecer en unas fotos que lo situaban en el sitio donde tuvo lugar una protesta en Qarya, cerca de Rabat, que luego derivó en disturbios.

«Mi hijo no participó en la protesta. Ese día estaba en casa y salió para echar combustible a la moto que utiliza para ir al instituto. En el camino se encontró con la manifestación y se paró a mirar», explicó.

El tribunal ha rechazado en seis ocasiones las solicitudes para procesarlo en libertad provisional y el joven afronta cargos graves como pertenencia a organización delictiva, incendio, sabotaje y bloqueo de la carretera, según explicó su madre.

«Solicito a Su Majestad el rey Mohamed VI que indulte a estos jóvenes y que les conceda el perdón», añadió.

Las protestas de estos jóvenes, lideradas por el grupo GENZ212, comenzaron el 27 de septiembre con manifestaciones en diferentes regiones del país, en las que se reclamaban reformas en los sectores de educación y salud, aunque derivaron en algunos actos de violencia que se saldaron con tres muertos, cientos de heridos y más de 2.400 personas procesadas.

Tras semanas de protestas, las movilizaciones perdieron intensidad y, según Hakim Sikouk, coordinador de la Comisión Nacional de Apoyo a las Víctimas de la Represión de la Generación Z, lo que queda del movimiento GENZ212 son los detenidos, porque fue «enterrado» por la opresión.

«No existen pruebas de los delitos que la justicia insiste en atribuirles», explicó a EFE, insistiendo en que las detenciones se produjeron de forma «arbitraria».

La liberación de todos los jóvenes de la Generación Z detenidos sería, en su opinión, «la vía más adecuada para propiciar una apertura en materia de derechos humanos en el país».

Durante las protestas, según explicó, fueron detenidas unas 5.000 personas; parte de ellas fue liberada, otra cumplió sus condenas, y entre 1.000 y 1.200 siguen en juicio o se encuentran cumpliendo penas.

En un caso, las condenas llegaron hasta los 15 años de prisión.

Las tres muertes registradas como consecuencia de esas protestas tuvieron lugar el 2 de octubre, durante disturbios que estallaron en la localidad de Laqliaa, en el sur de Marruecos, y se produjeron por disparos de efectivos de la Gendarmería Real tras un intento de asalto a un puesto de ese cuerpo. EFE

ms/mgr

(foto)(vídeo)