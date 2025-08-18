Las familias de los rehenes convocan un nuevo día de protestas en Israel el domingo

Jerusalén, 18 ago (EFE).- Las familias de los rehenes israelíes en la Franja de Gaza convocaron para este próximo domingo un nuevo día de protestas en todo el país para exigir un acuerdo integral con el grupo islamista Hamás que ponga fin a la guerra y libere a sus seres queridos.

«Los eventos de ‘Israel se para’ de ayer por todo el país demostraron claramente lo que quiere la mayoría del público israelí: traer de vuelta a los rehenes y acabar con la guerra», dijo el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos sobre la jornada de huelga y protestas convocada por el grupo.

Este próximo domingo, las actividades incluirán una marcha por las calles de Tel Aviv y una protesta en la conocida como Plaza de los Rehenes, en el centro de la ciudad, donde ayer se concentraron cientos de miles de personas en apoyo a las familias.

Según el Foro de Familias, que representa a la mayoría de los familiares de los secuestrados en los ataques de Hamás del 7 de octubre, más de dos millones de israelíes salieron ayer a las calles de todo el país a lo largo del día para protestar, aunque la huelga nacional apenas fue secundada por negocios o sindicatos.

Este lunes, las familias pidieron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que utilice sus «capacidades de negociación extraordinarias» para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra y permita liberar a los 50 rehenes que siguen en Gaza, de los que Israel estima que 20 siguen con vida.

«Mientras trabajas para resolver el conflicto en Ucrania, rezamos para que apliques esa misma determinación a acabar con esta pesadilla en Gaza», dijeron los familiares, horas antes de la reunión programada entre el estadounidense y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca.EFE

