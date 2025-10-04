The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Las familias de los rehenes israelíes piden unión al país para lograr su vuelta a casa

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 4 oct (EFE).- Las familias de los rehenes israelíes en Gaza subrayaron este sábado que se está en una etapa decisiva del plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, y señalaron que todo Israel debe unirse para conseguir que sus familiares vuelvan a casa.

«Este es el momento en que todo Israel debe unirse y exigir con fuerza: hacer todo lo posible para traer a nuestros hermanos y hermanas a casa», afirmó en un comunicado el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas.

Este viernes Hamás había anunciado que está dispuesto a liberar a todos los rehenes de acuerdo con el plan de Trump, aunque el grupo islamista palestino pidió emprender «negociaciones inmediatas a través de los mediadores» para discutir los detalles del proyecto.

Después de dicho anuncio, el Gobierno del israelí Benjamín Netanyahu comunicó que el país se está preparando para implementar «inmediatamente» la primera fase del plan para la liberación de los rehenes.

Según los diarios israelíes, tras sus instrucciones el Ejército pasó a «realizar exclusivamente operaciones defensivas en la Franja de Gaza, deteniendo la operación para tomar el control de la ciudad de Gaza», si bien esta madrugada se reportaron ataques en toda la Franja.

Aunque menos intensos que en días anteriores, esos ataques causaron al menos nueve muertos, según fuentes sanitarias locales.

«Estamos en días decisivos para un acuerdo; días que determinarán cuándo los rehenes vivos regresarán para su rehabilitación y los fallecidos para un entierro digno», añadieron los familiares en su nota.

La Sede del Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas hizo un llamamiento a la población israelí para que este sábado por la noche les acompañe en la plaza de los Rehenes para conmemorar los dos años del ataque del 7 de octubre de Hamás contra Israel.

«La plaza es donde todos podemos enviar un mensaje claro: ¡Traedlos a todos a casa y poned fin a la guerra! No nos detendremos hasta que regrese el último rehén. Este es el momento, el lugar y la ocasión para demostrar que nada es más fuerte que la solidaridad israelí», concluyó su mensaje. EFE

jer-mgr/mt /amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR