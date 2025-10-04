Las familias de los rehenes israelíes piden unión al país para lograr su vuelta a casa

2 minutos

Jerusalén, 4 oct (EFE).- Las familias de los rehenes israelíes en Gaza subrayaron este sábado que se está en una etapa decisiva del plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, y señalaron que todo Israel debe unirse para conseguir que sus familiares vuelvan a casa.

«Este es el momento en que todo Israel debe unirse y exigir con fuerza: hacer todo lo posible para traer a nuestros hermanos y hermanas a casa», afirmó en un comunicado el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas.

Este viernes Hamás había anunciado que está dispuesto a liberar a todos los rehenes de acuerdo con el plan de Trump, aunque el grupo islamista palestino pidió emprender «negociaciones inmediatas a través de los mediadores» para discutir los detalles del proyecto.

Después de dicho anuncio, el Gobierno del israelí Benjamín Netanyahu comunicó que el país se está preparando para implementar «inmediatamente» la primera fase del plan para la liberación de los rehenes.

Según los diarios israelíes, tras sus instrucciones el Ejército pasó a «realizar exclusivamente operaciones defensivas en la Franja de Gaza, deteniendo la operación para tomar el control de la ciudad de Gaza», si bien esta madrugada se reportaron ataques en toda la Franja.

Aunque menos intensos que en días anteriores, esos ataques causaron al menos nueve muertos, según fuentes sanitarias locales.

«Estamos en días decisivos para un acuerdo; días que determinarán cuándo los rehenes vivos regresarán para su rehabilitación y los fallecidos para un entierro digno», añadieron los familiares en su nota.

La Sede del Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas hizo un llamamiento a la población israelí para que este sábado por la noche les acompañe en la plaza de los Rehenes para conmemorar los dos años del ataque del 7 de octubre de Hamás contra Israel.

«La plaza es donde todos podemos enviar un mensaje claro: ¡Traedlos a todos a casa y poned fin a la guerra! No nos detendremos hasta que regrese el último rehén. Este es el momento, el lugar y la ocasión para demostrar que nada es más fuerte que la solidaridad israelí», concluyó su mensaje. EFE

