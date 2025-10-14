Las familias de los rehenes piden suspender el acuerdo si Hamás no devuelve a los muertos

2 minutos

Jerusalén, 14 oct (EFE).- Los familiares de los rehenes pidieron al Gobierno israelí que suspenda el acuerdo de alto el fuego con Hamás si el grupo islamista no entrega a los rehenes muertos que quedan en la Franja de Gaza.

«Ambas partes deben respetar el acuerdo. Si Hamás no lo cumple ni devuelve a los rehenes, el gobierno israelí y los mediadores deben detener su implementación», expresó el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos en un comunicado este martes.

Por ello, anunciaron que celebrarán una reunión de emergencia este martes «ante la violación del acuerdo firmado y la preocupación por el destino de los 24 rehenes que permanecen en cautiverio».

Hamás liberó ayer a los 20 rehenes que permanecían con vida en la Franja de Gaza y entregó los cuerpos de Guy Iluz, Bipin Joshi y dos cautivos fallecidos cuyos nombres aún no han sido autorizados para su publicación. Quedan aún los restos de otros 24 rehenes muertos.

El acuerdo de alto el fuego contemplaba la entrega este lunes de los cuerpos de todos los rehenes fallecidos, aunque ya se apuntaba al escenario de que su recuperación sería complicada y que algunos están desaparecidos, para lo que se crearía un equipo de trabajo internacional que ayudara a hacerlo.

Los familiares de los rehenes señalaron que «cualquier intento del gobierno israelí de eximirse de la responsabilidad inmediata de devolver a los rehenes», en referencia a los cuerpos que siguen en Gaza, «sería una tragedia que perseguiría al pueblo israelí durante generaciones».

Por ello, piden que no se permita que «sean sacrificados» sus seres queridos que continúan en manos de Hamás :»El pueblo de Israel no dejará a nadie atrás hasta que el último rehén vuelva a casa». EFE

