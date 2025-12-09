Las FAR acusan al Ejército sudanés de matar a decenas de personas en un campo petrolífero

Jartum, 9 dic (EFE).- El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo de Rápido (FAR) acusó este martes al Ejército sudanés de matar a decenas de personas en ataques al campo petrolífero de Heglig, el principal del país ubicado en la parte meridional de Kordofán del Sur, después de que los rebeldes aseguraran haber tomado su control.

Las FAR señalaron en un comunicado que el Ejército lanzó «un ataque terrorista con un dron Akinci de fabricación turca contra Heglig, con el objetivo de destruirlo», provocando «la muerte y heridas a decenas de trabajadores, así como a varios líderes de la administración local».

También «decenas de soldados de la fuerza de protección y seguridad del Ejército de Sudán del Sur y de las FAR murieron, y varias instalaciones vitales fueron destruidas», añadió el grupo paramilitar sin dar una cifra concreta de víctimas.

El supuesto ataque se produjo tan solo un día después de que las FAR hayan anunciado que sus fuerzas tomaron el control del estratégico campo petrolífero de Heglig, clave para el procesamiento del crudo de Sudán del Sur.

«Nuestras fuerzas son conscientes de los riesgos directos que representan para la seguridad de la instalación petrolera, una arteria económica vital de la que depende el hermano pueblo de Sudán del Sur para el flujo de su petróleo», indicó la nota.

Ni el Gobierno ni el Ejército de Sudán han reaccionado hasta ahora a estas afirmaciones ni a las relacionadas con la toma de Heglig, si bien las autoridades de Jartum anunciaron el lunes el cierre del campo petrolífero y la evacuación de los trabajadores «a zonas seguras».

Para las FAR, esta «agresión constituye una flagrante violación del derecho y las normas internacionales y una amenaza directa a la seguridad y la estabilidad en la región» y la atribuyó a «la frustración y el colapso que sufre» el Ejército.

El campo de Heglig, históricamente disputado entre Sudán y Sudán del Sur, contiene 75 pozos y produce unos 20.000 barriles de petróleo diarios, mientras que también cuenta con una planta de procesamiento con capacidad para 130.000 barriles de petróleo que procede de Sudán del Sur, un crudo que se procesa y almacena en tanques de combustible con una capacidad de unos 400.000 barriles.

Con el cese de la producción en ese campo, Sudán pierde todo lo que quedaba de su producción de petróleo, que se había deteriorado antes de la guerra de unos 60.000 barriles por día a unos 20.000 en la actualidad.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, además de devastar el país y convertirlo en escenario de la peor crisis humanitaria del planeta con el desplazamiento interno y externo de más de 13 millones de personas, según la ONU. EFE

