Las FAR atacan a civiles en único corredor de salida de ciudad sitiada de Darfur, dice ONG

2 minutos

Jartum, 31 ago (EFE).- El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) ha intensificado sus ataques contra la única carretera por la que los civiles pueden salir de la ciudad de Al Fasher, el último bastión del Ejército de Sudán en Darfur (oeste) y localidad sitiada por los insurgentes desde hace más de un año, denunció este domingo una ONG.

Los comités de resistencia del estado de Darfur Norte aseguraron que el incremento de estos ataques contra esta carretera de unos 68 kilómetros y que une la estratégica ciudad de Al Fasher con Tawila, más al oeste, pone en riesgo la vida de miles de civiles que tratan de salir del asedio y de la situación de hambruna en la localidad.

El ahora conocido como ‘Corredor de la Muerte’ lleva hasta Tawila, una población bajo control del Movimiento de Liberación de Sudán comandado por Abdelwahid al Nur, un grupo rebelde de Darfur que controla la zona montañosa de Jebel Marra y que se ha mantenido neutral en los choques entre las FAR y el Ejército.

Sin embargo, esta carretera, antes considerada un refugio seguro, se ha convertido en «una trampa mortal» debido al despliegue de puestos de control y las matanzas por parte de los paramilitares, muchas de las cuales han sido difundidas en redes sociales.

Ante esta situación, la organización vecinal calificó estas acciones de «masacres silenciosas» y denunció que recientemente se han hallado «decenas de cadáveres de ciudadanos que murieron de sed y de hambre» durante el camino, al tiempo que también ha documentado más de 200 desapariciones forzadas en el ‘Corredor de la Muerte’.

«La gente está siendo asesinada sin resistencia, sin armas y sin una razón clara», de acuerdo con la organización, que denunció un «patrón sistemático de venganza contra civiles por motivos étnicos», algo que representa «un peligroso indicador de lo que está sucediendo» en Darfur, donde varias ONG han alertado de que las FAR están cometiendo un genocidio.

Las FAR provienen de las milicias Yanyauid compuestas por tribus nómadas de origen árabe utilizadas por el Gobierno sudanés en 2003 para reprimir la insurgencia de comunidades de etnias africanas en Darfur, donde según varios organismos internacionales cometieron un genocidio y crímenes de lesa humanidad.

La guerra en Sudán estalló en 2023 por los desacuerdos entre el Ejército y las FAR en la integración de los paramilitares en las fuerzas regulares, y desde entonces el conflicto ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha obligado a unas 13 millones a abandonar sus hogares. EFE

az-sr-cgs/ijm/amg