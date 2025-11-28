Las FAR de Sudán convierten un hospital en una base militar en Kordofán Occidental

Redacción Internacional, 28 nov (EFE).- Las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán (FAR) han convertido gran parte del hospital de Al-Nuhud, en el estado de Kordofán Occidental, en una base militar que ha impedido que ese centro médico lleve a cabo sus funciones de ayuda a la población, según denunció este viernes la Red de Médicos de Sudán.

En un comunicado en Facebook, la organización no gubernamental denunció que el uso de esa instalación sanitaria con fines militares constituye «una violación flagrante de la santidad de las instituciones médicas y socava el derecho de los civiles a acceder a tratamiento».

La transformación de parte de ese edificio se ha materializado más de cinco meses después de que las FAR se hicieran con el control de la ciudad.

La Red de Médicos añadió que varios miembros del personal médico han sido objeto de acoso y acusaciones de pertenecer a las fuerzas militares, lo que ha obligado a la mayoría a huir.

Como resultado, según su mensaje, el hospital de Al-Nuhud sufre una grave escasez de trabajadores de la salud, dejando los servicios médicos restantes extremadamente limitados e incapaces de satisfacer las necesidades de los pacientes.

La organización humanitaria dijo estar preocupada por la situación de los miles de ciudadanos que siguen en la ciudad de Al-Nuhud, que según alerta «afrontan enormes dificultades para acceder a la atención médica, especialmente por la imposición de tarifas para los tratamientos, la suspensión de los programas de inmunización y atención primaria y la asignación de todo el departamento de emergencias al personal de las FAR».

«La conversión del hospital en un sitio militar ha resultado en la privación casi total de los civiles de los servicios básicos», añadió la Red de Médicos, que pidió la retirada de ese grupo paramilitar del lugar y subrayó que su control del hospital viola los estándares y leyes internacionales.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 y desde entonces han muerto decenas de miles de personas, otras más de 13 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares y más de la mitad de la población del país africano se enfrenta a niveles de inseguridad alimentaria aguda, según Naciones Unidas. EFE

