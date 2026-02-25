Las fronteras móviles del arte latinoamericano llegan a Madrid

2 minutos

Madrid, 25 feb (EFE).- Los artistas latinoamericanos habitan fronteras móviles -viven en un país, son de otro y trabajan con galerías de un tercero- y esa realidad la recoge una exposición con obras de 31 artistas de la región que puede verse desde este miércoles en la Casa de América de Madrid.

La muestra «Fronteras móviles. Arte latinoamericano en circulación», que estará disponible hasta el 7 de marzo, juega con el concepto de frontera y recupera la idea de «arte en tránsito», que tiene que ver con una realidad estructural del arte de la región: el lugar de origen de los artistas, el de residencia y el país de las galerías que muestran sus obras rara vez coinciden.

Así lo explica a EFE María Lightowler, una de las comisarias de la exposición, que busca proyectar el arte de la región más allá de la sección JUST Latam 2026 de la Feria de Arte Contemporáneo JUSTMAD, que se celebra del 5 al 8 de marzo).

Argentina afincada en Madrid desde hace seis años, Lightwoler admite que el concepto de «latinoamericano» le genera cierta incomodidad.

La respuesta, sin embargo, no ha sido esquivar la etiqueta, sino confrontarla. «En cada edición intentamos reforzar la heterogeneidad, la conflictiva, aglutinar algo que es diverso, que es múltiple», comenta.

Un ejercicio que, según reconoce, terminó por reafirmarla: «Creo que me reafirmó a mí como latinoamericana».

Por su parte, Óscar García García, director de JUSTMAD, dice a EFE que la exposición «le da ese contrapunto a la parte que tiene la feria más de mercado, más de comercialización», aportando una dimensión institucional que va más allá de la exhibición y la venta.

La muestra tiene además una dimensión práctica: funciona como puerta de entrada al circuito europeo para artistas que en sus países chocan con la falta de recursos o con lo que Lightowler describe como «la rusticidad del propio sistema del arte latinoamericano».

Los 31 artistas seleccionados -procedentes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela- son una apuesta por la «multiplicidad de miradas», una cartografía viva, en permanente desplazamiento, que desafía cualquier intento de reducir lo latinoamericano a un único mapa. EFE

ms/mb

(foto)