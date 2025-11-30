Las fuertes lluvias en Sri Lanka dejan 193 muertos y más de 200 desaparecidos

2 minutos

Colombo, 30 nov (EFE).- Las lluvias caídas en Sri Lanka han provocado la muerte de al menos 193 personas y la desaparición de otras 228, mientras el gobierno mantiene este domingo el estado de emergencia pública en todo el país por las inundaciones y deslizamientos de tierra.

Según las últimas cifras del Centro de Gestión de Desastres (DMC), casi un millón de personas se han visto afectadas por las inundaciones que han golpeado prácticamente todos los distritos.

Unas 150.000 personas han sido desplazadas y las autoridades han habilitado centenares de centros de acogida temporal para atender a los afectados.

La Fuerza Aérea de Sri Lanka informó de que ha rescatado a 121 personas atrapadas por las inundaciones en la zona de Mavil Aru, en el este de la isla, mientras que las autoridades ordenaron la evacuación inmediata de los residentes situados aguas abajo del embalse, ante el riesgo de una rotura de la represa.

La infraestructura del país también se ha visto gravemente afectada, con daños en carreteras, puentes y otras vías de comunicación que han obligado al cierre de varios tramos y dificultan las labores de rescate.

El Departamento de Irrigación advirtió asimismo de que continúan aumentando los caudales de varios ríos, especialmente en distritos del suroeste como Kalutara, donde persiste la amenaza de inundaciones severas en las próximas horas.

La comunidad internacional ha comenzado a ofrecer ayuda. Japón enviará un equipo de evaluación y asistencia a través de la agencia JICA.

La compañía Starlink anunció además que ofrecerá conectividad gratuita en las zonas afectadas de Sri Lanka hasta diciembre de 2025. EFE

