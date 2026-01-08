Las fuertes nevadas obligan a cerrar escuelas en varias zonas de Rumanía

1 minuto

Bucarest, 8 ene (EFE).- La ventisca de nieve, con vientos de hasta 90 kilómetros por hora, ha obligado este jueves al cierre de escuelas en el norte y el centro del país, donde hay también problemas de cortes de carretera y del suministro eléctrico.

Los alumnos debían regresar a clases este jueves tras las vacaciones de invierno, pero el Ministerio de Educación ha decidido mantener cerrados algunos colegios en 15 comarcas de las 41 comarcas del país debido a las nevadas, a las interrupciones en el suministro eléctrico y de calefacción o que muchas carreteras son intransitables.

Unos 11.000 hogares están actualmente sin electricidad, de los 95.000 que se quedaron sin suministro en las últimas horas, informó el Ministerio de Energía.

La Administración Meteorológica ha emitido alertas de código naranja en gran parte del país.

La previsión es que el temporal continúe los próximos días, con zonas donde la visibilidad se reduzca a cien metros y con acumulación de hasta quince centímetros de nieve.

Se espera que las temperaturas mínimas oscilen entre quince y cinco grados bajo cero.

También hay problemas este jueves en el tráfico ferroviario, especialmente en las regiones de Craiova y Timisoara (centro-oeste del país), con retrasos de hasta a cuatro horas.

La Policía ha informado de en varias carreteras ha quedado prohibida la circulación de vehículos de más de 7,5 toneladas debido a la acumulación de hielo.EFE

