Las fuertes tormentas dejan más de 300 muertos desde diciembre en el sur de África

3 minutos

Nairobi, 18 feb (EFE).- Más de 300 personas murieron y 1,5 millones se vieron afectadas por las fuertes lluvias y ciclones que golpearon los países del sur de África desde mediados de diciembre de 2025, informó este miércoles la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Otras 170.000 se vieron desplazadas como consecuencia de los «graves daños» registrados en viviendas, según un comunicado del organismo, que advirtió sobre la interrupción del acceso a muchos servicios esenciales y mercados.

«Las pérdidas agrícolas agravan la inseguridad alimentaria en comunidades ya debilitadas por la sequía relacionada con (el fenómeno meteorológico) El Niño. Las inundaciones y el hacinamiento en los asentamientos temporales han aumentado el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y vectores, como el cólera y la malaria», añadió la OCHA.

Si se hace el recuento desde el inicio de las lluvias el pasado octubre, tal como hacen algunos gobiernos de la región, el número de fallecidos se eleva a cerca de 450.

Madagascar fue el país más afectado debido al paso de los ciclones tropicales Fytia y Gezani, que llegaron con tan solo unos días de diferencia, y que dejaron al menos 73 muertos, según los últimos datos de la a Oficina Nacional de Gestión de Riesgos (BNGRC) del país insular.

Según la OCHA, los dos temporales también afectaron a más de 681.000 personas, de las que 475.000 necesitan asistencia humanitaria.

En Mozambique, las fuertes lluvias y sus consecuencias afectaron a casi 854.000 personas y causaron 211 muertos, mientras que el ciclón tropical Gezani dejó otros cuatro fallecidos, detalló el Instituto Nacional de Gestión de Desastres (INGD) del país.

Sudáfrica, por su lado, declaró el estado de desastre nacional el pasado 17 de enero debido a las inundaciones en las provincias de Limpopo y Mpumalanga, en el noreste, tras precipitaciones equivalentes a seis meses de niveles promedio y que dejaron al menos 39 fallecidos, 150 heridos y 20.000 personas afectadas.

En Zimbabue, las fuertes lluvias ocurridas entre el 13 y el 24 de enero hicieron que numerosas presas y ríos se desbordasen, tras lo que se notificaron al menos 123 muertos y más de 41.000 afectados.

Las riadas en Zambia afectaron a más de 250.000 personas y desplazaron a más de 1.300, sobre todo en el este y el sur del país, mientras la planta de tratamiento de agua de la provincia de Ludanzi quedó sumergida, lo que interrumpió el acceso a agua potable para 40.000 residentes, y las inundaciones dieron lugar a un brote de cólera que ha dejado 14 muertes y 785 casos.

Respuesta a las inundaciones

Las autoridades nacionales de la región ya se encuentran liderando operaciones de respuesta contra estas inundaciones, en colaboración con la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), organismos de las Naciones Unidas y socios humanitarios.

El Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) de la ONU asignó 4,5 millones de dólares a Mozambique y 3 millones de dólares a Madagascar para tomar acciones preventivas ante el ciclón Gezani.

Asimismo, destinó 2 millones de dólares a la respuesta contra ciclón Fytia en Madagascar y 5 millones de dólares a Mozambique. EFE

pmc/lbg/cc