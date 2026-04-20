Las fuerzas armadas de Canadá reclutan el mayor número de personal en 30 años

2 minutos

Toronto (Canadá), 20 abr (EFE).- Las fuerzas armadas canadienses reclutaron en 2025 7.310 personas, la cifra más alta en tres décadas, gracias a la mejora de las condiciones económicas para los nuevos reclutas y al renovado interés en la defensa del país tras las amenazas de anexión del presidente de EE.UU., Donald Trump.

El Ministerio de Defensa de Canadá dijo en un comunicado que la cifra de reclutas del año pasado sobrepasa el objetivo fijado, que era de 6.957 personas. Para el año fiscal 2026-2027, el objetivo es atraer a 8.200 reclutas.

El ministro de Defensa de Canadá, David McGuinty, afirmó que las inversiones que el Gobierno canadiense está realizando en sus fuerzas armadas están produciendo resultados.

«Estamos acelerando ese impulso en la modernización, la eliminación de barreras al servicio y el mantenimiento de los altos estándares que garantizan que las Fuerzas Armadas canadienses sigan estando preparadas para defender Canadá, tanto en el país como en todo el mundo», añadió.

Posteriormente, en una rueda de prensa, McGuinty explicó que las fuerzas armadas del país recibieron en 2025 44.000 solicitudes de alistamiento, un 62 % más que en 2024, y que los nuevos reclutas «quieren que Canadá permanezca segura y soberana».

El teniente general Erick Simoneau, jefe de personal militar, afirmó que las razones del incremento del interés en formar parte de las fuerzas armadas son tanto económicas como geopolíticas.

«¿Es la economía? ¿Es la relación con nuestro socio del sur? ¿Es el incentivo de reclutamiento para ocupaciones críticas? Probablemente sea todo eso, pero no disponemos de una encuesta específica al respecto», afirmó.

El Gobierno del primer ministro, Mark Carney, ha programado un fuerte incremento del gasto militar para los próximos años con el objetivo de alcanzar el 5 % del Producto Interior Bruto (PIB) en 2035.

Carney anunció el pasado 26 de marzo que ha alcanzado el 2 % del PIB en gasto militar, compromiso que asumió en 2014, tras invertir 60.000 millones de dólares canadienses (43.335 millones de dólares estadounidenses o 37.566 millones de euros) en defensa y seguridad en 10 meses.

Es la primera vez en casi 35 años que el gasto militar de Canadá alcanza el 2 % de su PIB. EFE

jcr/rod