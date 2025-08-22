The Swiss voice in the world since 1935

Las fuerzas de seguridad de Paraguay movilizan a 8.000 agentes para dar seguridad al Rally

Asunción, 22 ago (EFE).- Las Fuerzas Armadas y la Policía de Paraguay movilizarán un total de 8.000 agentes para dar seguridad en la décima etapa del Mundial de Rallies (WRC, por sus siglas en inglés) que se correrá en el país suramericano del 28 al 31 de agosto, informaron este viernes fuentes oficiales.

El ministro del Defensa, Óscar González, y jefes militares explicaron en una rueda de prensa que desplegarán a un total de 3.000 uniformados de las tres armas, de los que 2.000 serán destinados a las rutas y 1.000 estarán como reserva para las operaciones de apoyo al certamen en el departamento de Itapúa (sur).

González agregó que la Fuerza Aérea usará un avión Tucano y cuatro helicópteros para diversas tareas, entre ellas evacuaciones aeromédicas en caso de ser necesario.

De igual forma, destacó que el comando de Comunicaciones ha realizado instalaciones para garantizar la conectividad en la zona durante la competencia.

De su parte, el viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira, informó a medios locales que la Policía destinará 5.000 agentes para el plan de seguridad durante el Rally.

Pereira, citado por el diario La Nación, precisó que los equipos policiales estarán completos el lunes en la zona del rally y que cada tramo de la competencia tendrá a un total de 1.300 agentes.

La etapa del rally en Paraguay pasará por 12 localidades de Itapúa, departamento fronterizo con Argentina, y alcanzará un total de 951,59 kilómetros, de los cuales 334,52 serán de pruebas especiales. EFE

