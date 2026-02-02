Las fuerzas de seguridad rusas presionan a bancos rusos para monitorear más a sus clientes

2 minutos

Moscú, 2 feb (EFE).- Las autoridades rusas excluirán de las restricciones de internet, que tienen lugar diariamente en el país, a las aplicaciones móviles de aquellos bancos que establezcan mayor control sobre las comunicaciones de sus clientes, informaron este lunes medios oficialistas rusos.

El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) endureció los requisitos para formar parte de la conocida como ‘lista blanca’, donde se encuentran aplicaciones que se libran de los cortes de internet que tienen lugar a lo largo de toda Rusia, supuestamente, a causa de los ataques de drones ucranianos, según el diario RBC.

De este modo, las fuerzas de seguridad exigen a los bancos que incluyan el sistema SORM, que monitoriza y almacena las comunicaciones de los usuarios.

Grandes bancos como T-Bank, Sberbank y Gazprombank, que además tienen inversión estatal, no están incluidos en los listados por este motivo, afirma el medio ruso.

Las fuerzas de seguridad enviaron los requisitos de instalación del SORM a los bancos en octubre de 2025 y a partir de 2027 estarían obligados a garantizar el almacenamiento de la correspondencia, los mensajes de voz y otros contenidos transmitidos a través de sus aplicaciones.

De todos modos, los bancos rusos están obligados a proporcionar este tipo de información a las fuerzas del orden bajo petición.

Según la plataforma independiente The Insider, que cita al abogado Sarkis Darbinián, esto significa que el FSB, aunque no tenga acceso director a los secretos bancarios, como las transferencias entre cuentas, sí tendrán acceso a todos los metadatos: cuándo, dónde y desde qué dispositivos inició sesión el cliente.

El portal independiente En Línea precisó que en octubre 37 regiones rusas experimentaron cortes casi diarios de internet, lo que afecta a la mitad de la población del país.

A pesar de que las autoridades rusas excusan las interrupciones de línea con ataques de drones, los cortes tienen lugar incluso cuando estos no ocurren.

La región que más cortes ha sufrido entre mayo y octubre de 2025 es Nizhni Nóvgorod, unos 350 kilómetros al este de Moscú, con 124 días de interrupciones. EFE

mos/psh