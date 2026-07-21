Las fuerzas especiales evacúan de su casa a un alcalde francés por amenazas de un cártel

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París, 21 jul (EFE).- Las fuerzas especiales de la policía francesa evacuaron el lunes por la noche de su domicilio al alcalde de la ciudad francesa de Alès (sur), Christophe Rivenq, quien había sido recientemente amenazado por un cártel de la droga de Marsella, el DZ Mafia, informó este martes Le Parisien.

Las autoridades francesas enviaron a su unidad de élite, la RAID, tras sospechar de la presencia de un coche bomba presuntamente listo para atacar a Rivenq, del partido conservador de Los Republicanos (LR).

A mediados de julio, pintadas amenazantes e incluso una carta con dos balas de 9 milímetros fueron dirigidas contra el alcalde de Alès, localidad del sur de Francia de unos 46.000 habitantes.

En un vídeo difundido por la prensa hace unos días, Rivenq aseguró que esas amenazas no debilitarán su «determinación en el combate contra el narcotráfico». El grupo DZ Mafia intenta, desde 2025, implantarse en Alès.

El fiscal de esta localidad, Abdelkrim Grini, ya abrió una investigación por amenazas de muerte e intimidación de la que se encarga la comisaría de Alès y la dirección de la lucha contra la criminalidad organizada y la delincuencia especializada (DCOS) del departamento del Gard.

DZ Mafia es el cartel marsellés más importante de la ciudad del sur de Francia junto al de Yoda.

Se sospecha que DZ Mafia, que reivindica sus raíces argelinas, esté detrás del asesinato a balazos que conmocionó a Francia en noviembre de 2025, el de Mehdi Kessaci, hermano de Amine, conocido activista antidrogas y concejal en Marsella.

La guerra entre DZ Mafia y Yoda tuvo su auge en 2023, con 49 víctimas mortales en Marsella y sus alrededores.

Desde entonces, el Gobierno francés ha intentado frenar la ascensión de ese tipo de criminalidad y ha llegado a crear una Fiscalía especializada en narcotráfico, inspirada en lo que hizo con el terrorismo yihadista la década pasada. EFE

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