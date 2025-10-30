Las fuerzas israelíes matan a un empleado municipal durante una incursión en el Líbano

2 minutos

Beirut, 30 oct (EFE).- Las fuerzas israelíes realizaron este jueves una incursión en la localidad libanesa de Blida, cerca de la frontera de facto entre ambos países, una poco común operación durante la que entraron al Ayuntamiento y mataron a un empleado municipal.

«Un ciudadano murió en el pueblo de Blida a causa de balas disparadas por el enemigo israelí durante una incursión que llevó a cabo en la localidad en las primeras horas de esta mañana», informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Los soldados, apoyados por varios vehículos militares, ingresaron a la zona de madrugada y permanecieron en ella durante más de dos horas, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

En ese tiempo, entraron al Ayuntamiento y mataron a un trabajador municipal identificado como Ibrahim Salama, mientras «los vecinos reportaron escuchar gritos y llamados de socorro saliendo desde el interior del edificio», de acuerdo con el medio estatal.

Israel ha continuado bombardeando el Líbano prácticamente a diario pese al alto el fuego acordado entre las partes el pasado noviembre y aún mantiene a sus tropas en cinco puntos del sur del Líbano, aunque fuentes locales han denunciado recientemente el establecimiento de hasta tres nuevas posiciones.

Si bien desde la entrada en vigor del cese de hostilidades las tropas israelíes han realizado varias incursiones en aldeas fronterizas, a veces haciendo detonar algunos inmuebles o estructuras.

La operación se produjo en medio de una intensificación de los bombardeos contra presuntos objetivos del grupo chií Hizbulá tanto en el sur como en el este del Líbano, además de apenas unas horas después de que tuviera lugar una reunión del mecanismo de supervisión del alto el fuego. EFE

njd/ijm/alf