Las fuerzas rusas estrechan el cerco a Kúpiansk y amplían control de Pokrovsk

2 minutos

Moscú, 4 nov (EFE).- Las fuerzas rusas continuaron estrechando el cerco a la ciudad de Kúpiansk (Járkov) y ampliaron su control en Pokrovsk, importante nudo logístico de Donetsk, también cercado por los militares rusos, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su parte de guerra diario.

«En la ciudad de Kúpiansk de la región de Járkov, las unidades del Sexto Ejército continúan estrechando el cerco a la agrupación enemiga», señaló en Telegram el mando castrense ruso.

Según Defensa, los militares rusos repelieron un nuevo contraataque de la Brigada 1 de la Guardia Nacional ucraniana que buscaba abrirse paso al río Oskol y garantizar la retirada de las unidades bloqueadas en el margen izquierdo del río.

«Continúa estrechándose el cerco de la agrupación enemiga por el nordeste en las cercanías de la localidad de Petropávlivka de la región de Donetsk», puntualizó la dependencia.

En Pokrovsk, según Defensa, las unidades rusas ocuparon 35 edificios en dos barrios de la ciudad, mientras que en las localidades satélites de Gnativka y Rog tomaron otros 24 edificios.

«Fueron repelidos diez ataques del enemigo en el norte y noroeste de la ciudad de Krasnoarméisk (nombre ruso de Pokrovsk) que tenían como fin romper el cerco. Fueron abortados tres intentos de desbloquear la agrupación del ejército ucraniano con ayuda de mercenarios extranjeros en las cercanías de Grishino», añadió el mando militar ruso.

Además, en la vecina Mirnograd, (Dimitrov para los rusos) fueron capturados 17 edificios.

«Continúa ampliándose la zona de control y estrechándose el cerco de la agrupación enemiga por el este», señaló Defensa. EFE

mos/jgb