The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Las fuerzas rusas han tomado la ciudad de Síversk, en Donetsk, según el Kremlin

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 11 dic (EFE).- El ejército ruso ha conquistado la ciudad ucraniana de Síversk, en la región de Donetsk, informó hoy el Kremlin al término de una reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, con altos cargos militares.

«Se habló, entre otras cosas, acerca de la plena extensión de nuestro control sobre Síversk. El presidente recibió informes detallados al respecto», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por la agencia Interfax. EFE

mos/rcf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR