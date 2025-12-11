Las fuerzas rusas han tomado la ciudad de Síversk, en Donetsk, según el Kremlin

Moscú, 11 dic (EFE).- El ejército ruso ha conquistado la ciudad ucraniana de Síversk, en la región de Donetsk, informó hoy el Kremlin al término de una reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, con altos cargos militares.

«Se habló, entre otras cosas, acerca de la plena extensión de nuestro control sobre Síversk. El presidente recibió informes detallados al respecto», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por la agencia Interfax. EFE

