Las fuerzas rusas han tomado la ciudad de Síversk, en Donetsk, según el Kremlin

(Actualiza con declaraciones del presidente ruso, Vladímir Putin, y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov)

Moscú, 11 dic (EFE).- El ejército ruso ha conquistado la ciudad ucraniana de Síversk, en la región de Donetsk, informó hoy el Kremlin al término de una reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, con altos cargos militares.

«Se habló, entre otras cosas, acerca de la plena extensión de nuestro control sobre Síversk. El presidente recibió informes detallados al respecto», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por la agencia Interfax.

Más tarde el Kremlin difundió las imágenes de la reunión en la que Guerásimov informó a Putin sobre la toma de Síversk y la situación en otros sectores del frente.

«La tarea de la liberación de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y de las regiones de Zaporiyia y Jersón se está llevando a cabo de conformidad con el plan aprobado», aseguró Guerásimov al jefe del Kremlin.

Agregó que los militares rusos combaten con el enemigo dentro de Huliaipole (en Zaporiyia), mientras extienden la zona de control en el bastión ucraniano de Kostiantínivka, en la región ucraniana de Donetsk.

«Las unidades de asalto del grupo de fuerzas Sur avanzan en la ciudad de Kostiantínivka. Tenemos el 45% de los edificios de esta localidad bajo nuestro control», aseguró.

Guerásimov afirmó ante Putin que las tropas rusas continúan la ofensiva en el sur de la región ucraniana de Snipropetrovsk y en la parte oriental de Zaporiyia, mientras aumentan la zona de seguridad en las regiones de Sumi y Járkov.

El líder ruso, por su parte, agradeció a los militares los logros en el campo de batalla y aseguró que el enemigo esperaba que las fuerzas rusas «se atascaran» durante el asalto de Síversk para poder frenar así su avance en la región.

«El enemigo fracasó y ustedes triunfaron en todo lo que habían planeado. ¡Felicidades!», dijo a los militares.

La caída de Síversk allanaría el camino para el avance de las fuerzas rusas hacia los bastiones de Sloviansk y Kramatorsk, ambos en Donetsk, ya que se trata de una localidad situada cerca de la carretera que lleva a las mencionadas plazas fuertes.

La distancia entre Síversk y Sloviansk, escenario de la sublevación prorrusa en el Donbás en 2014, es de unos 30 kilómetros.

En total, desde el pasado 1 de enero las tropas rusas han tomado 4.669 kilómetros cuadrados (el 0,77 % del territorio ucraniano), en su gran mayoría en las regiones de Donetsk y Zaporiyia, según el Instituto de Estudio de la Guerra (ISW).

Además, también han logrado avances territoriales en Járkov y Dnipropetrovsk, donde el presidente ruso, Vladímir Putin, ha ordenado crear una franja de seguridad.

Según el jefe del Kremlin, los rusos han logrado tomar además el estratégico bastión de Pokrovsk, su mayor victoria desde que se hicieran con el control del puerto de Mariúpol, también en Donetsk, en los primeros meses de la guerra.

Los ucranianos niegan dicha conquista, además de que recuerdan que aún controlan la mayor parte de la ciudad satélite de Mirnograd. EFE

