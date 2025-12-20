Las fuerzas rusas toman una localidad en Donetsk y otra en Sumi

Moscú, 20 dic (EFE).- El ejército ruso continúa su avance en Ucrania con la toma de dos nuevas localidades en las regiones de Donetsk y Sumi, anunció hoy el Ministerio de Defensa ruso.

Se trata, según el parte castrense, de Visoke en Sumi y Svitle en Donetsk.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este viernes que las tropas rusas avanzan en toda la línea del frente en Ucrania.

El jefe del Kremlin también afirmó que el ejército ruso controla a día de hoy el 50 % del territorio de importantes ciudades ucranianas de Mirnograd y Kostiantínivka, ambas en las regiones de Donetsk.

Por otra parte, Putin insistió en que las fuerzas rusas controlan los bastiones ucranianos de Kúpiansk (en Járkov) y Pokrovsk (en Donetsk), algo negado por Kiev.

Según el Estado Mayor ruso, a lo largo del año saliente el ejército del país ha tomado más de 300 localidades en Ucrania, es decir «más de 6.300 kilómetros cuadrados», mientras expertos independientes como el Instituto sobre el Estudio de la Guerra estiman en menos del 1 % del territorio ucraniano la superficie conquistada por Moscú.EFE

