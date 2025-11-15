Las fuerzas ucranianas cortan vía logística de las tropas rusas a las afueras de Pokrovsk

Berlín, 15 nov (EFE).- Las fuerzas de defensa ucranianas lograron cortar una ruta logística de las tropas rusas a las afueras de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk, al volar la carretera que une esa ciudad con Selidove, informó este sábado el 7º Cuerpo de las Fuerzas Aerotransportadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

«Las fuerzas de defensa están cortando las rutas logísticas del enemigo en las afueras de Pokrovsk. Como resultado del ataque aéreo quedó destruida la carretera que conecta Selidove y Pokrovsk. De este modo, los rusos han perdido la capacidad de utilizar esta ruta para infiltrarse en Pokrovsk con vehículos ligeros», según un mensaje publicado en Facebook.

En otras zonas, el ejército ucraniano está construyendo barreras de ingeniería adicionales, agrega el reporte.

Al mismo tiempo, el mando de las tropas de ocupación envía a soldados suicidas para despejar estas barreras, indica. EFE

