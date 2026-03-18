Las ganancias de la gigante cárnica brasileña MBRF se reducen un 77,9 % en 2025

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Río de Janeiro, 18 mar (EFE).- La gigante cárnica brasileña MBRF, una de las mayores empresas alimenticias del mundo, obtuvo en 2025 un beneficio neto atribuido a sus controladores de 358 millones de reales (68 millones de dólares o 59,6 millones de euros), un 77,9 % menor al registrado en 2024.

La compañía atribuyó el resultado a los costos financieros y a los gastos extraordinarios asociados a su proceso de reestructuración y a la operación de fusión entre Marfrig y BRF, concluida en septiembre de 2025.

Según el informe de resultados enviado al mercado, en el último trimestre del año pasado la compañía registró ganancias por 91 millones de reales (17,5 millones de dólares), un monto en un 91,9 % inferior al del mismo período de 2024.

No obstante, la cárnica tuvo en 2025 una facturación récord de 163.963 millones de reales (31.531 millones de dólares), un 11,9 % más que en 2024.

Asimismo un crecimiento del 3,9 % en el volumen comercializado, hasta las 8,2 millones de toneladas, una nueva marca histórica, en un año caracterizado por restricciones a las exportaciones de pollo por la gripe aviar y por condiciones adversas en el ciclo ganadero en Estados Unidos.

De acuerdo con el balance, el Ebitda ajustado, que no incluye gastos o ingresos extraordinarios, se redujo en un 3,2 % en 2025 hasta los 13.151 millones de reales (2.529 millones de dólares).

Ya la deuda bruta de la compañía aumentó en un año un 11,7 %, hasta 68.650 millones de reales (unos 13.201 millones de dólares) a finales de diciembre. EFE

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