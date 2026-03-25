Las ganancias de la multinacional brasileña JBS suben un 14,5 % en 2025

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Río de Janeiro, 25 mar (EFE).- La multinacional brasileña JBS, la mayor procesadora de carne animal del mundo, informó este miércoles que el año pasado obtuvo un beneficio neto de 2.024 millones de dólares (unos 1.750 millones de euros), valor un 14,5 % superior al de 2024.

Los resultados fueron impulsados por el crecimiento de las ventas en todas sus unidades de negocio y por la fortaleza de su plataforma diversificada, según el balance de resultados enviado al mercado.

JBS facturó un total de 86.184 millones de dólares por las ventas de sus productos, un 11,6 % más que los ingresos de 2024 y un nuevo récord para la multinacional.

La sólida demanda en Estados Unidos, así como el crecimiento de la filial en Brasil, ayudaron a impulsar el desempeño de la compañía, pese a que los costos de producción aumentaron de forma significativa, especialmente por el encarecimiento del ganado en Estados Unidos y Australia.

También ayudó el récord de exportaciones alcanzado por la multinacional el año pasado, a pesar de las restricciones temporales en mercados clave, como China y Europa, tras un único caso de gripe aviar en Brasil en mayo.

El beneficio bruto de explotación ajustado (Ebitda) fue de 6.831 millones de dólares, un 5 % menos que en 2024.

En el cuarto trimestre del año pasado, el beneficio neto aumentó un 0,48 %, hasta los 415 millones de dólares, frente al mismo período de 2024, pero el Ebitda se redujo un 7,1 % en el mismo comparativo.

La deuda de JBS avanzó un 9,12 % en el último año, hasta los 21.090 millones de dólares a finales de diciembre.

La multinacional brasileña tiene plantas en cerca de 20 países, incluyendo Brasil, Argentina, Canadá, Estados Unidos, México, Australia y Sudáfrica.

Además de ser el mayor productor mundial de carne bovina y de pollo, y el segundo en la porcina, también produce huevos, cueros, artículos de higiene, colágeno y biodiesel. EFE

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