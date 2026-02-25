Las ganancias netas de la petrolera Vista crecieron 50,5 % en 2025

Buenos Aires, 25 feb (EFE).- La petrolera Vista, cuyas operaciones se concentran en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en Argentina, registró el año pasado una ganancia neta de 719 millones de dólares, un 50,5 % más que en 2024.

De acuerdo con los resultados financieros publicados este miércoles por la compañía, las ganancias netas de Vista ascendieron en el cuarto trimestre de 2025 a 85,6 millones de dólares, por debajo del beneficio en igual período de 2024 por 93,7 millones de dólares.

La empresa obtuvo en 2025 un beneficio operativo de 1.250,8 millones de dólares, duplicando sus ganancias de 2024 por 625,4 millones de dólares, mientras que en el cuarto trimestre la ganancia operativa fue de 212,7 millones de dólares, frente a un beneficio por 129,4 millones de dólares en igual período de 2024.

El año pasado, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado fue de 1.596 millones de dólares, con un aumento del 46 % en comparación con 2024.

En tanto, los ingresos netos de la compañía totalizaron en 2025 los 2.444 millones de dólares, con un alza del 48 % con respecto a 2024 que se explica «por el crecimiento en la producción de petróleo en los bloques operados y la adquisición de La Amarga Chica», indicó la petrolera en un comunicado.

La empresa, presidida por el argentino Miguel Galuccio, precisó que su producción total de hidrocarburos durante el año pasado fue de 115.479 barriles equivalentes de petróleo diarios (boe/d), con un aumento interanual del 66 %.

Vista, cuya producción de petróleo ascendió el año pasado a 100.104 bbl/d y se ha consolidado como el segundo mayor operador de petróleo no convencional de Argentina, invirtió el año pasado 1.331 millones de dólares para perforar y poner en producción 74 pozos de petróleo no convencional.

La compañía lleva invertidos en Vaca Muerta unos 6.500 millones de dólares. EFE

