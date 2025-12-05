Las gasolineras de Lukoil podrán operar hasta abril en Rumanía gracias a exención de EEUU

1 minuto

Bucarest, 5 dic (EFE).- Las gasolineras de la empresa rusa Lukoil podrán seguir operando legalmente en Rumanía hasta abril de 2026, incluidas actividades como el pago de salarios y la adquisición de suministros, anunció la ministra de Asuntos Exteriores, Oana Ţoiu.

En un mensaje en la red X, Ţoiu explicó que una nueva decisión de Estados Unidos «garantiza el tiempo necesario para proteger los empleos y la seguridad energética» del país, al tiempo que mantiene la prohibición de transferir fondos a Rusia.

Según la jefa de la diplomacia rumana, Bucarest ha trabajado en las últimas semanas en «estrecha coordinación» con Washington para anticipar distintos escenarios, y el Gobierno rumano cuenta «ahora con las herramientas necesarias para supervisar la actividad de la empresa».

La ministra destacó que la medida ofrece estabilidad, una salida ordenada de la empresa, ya que se autoriza vender o liquidar sus operaciones, y la garantía de que «ningún fondo o ganancia llegará a Rusia», algo que Bucarest asegura estar supervisando.

El 2 de diciembre, el Gobierno aprobó una ordenanza de emergencia para ampliar sus poderes y poder asumir el control de los activos de Lukoil en Rumanía, sometida a sanciones estadounidenses para impedir que los ingresos por hidrocarburos financien la invasión de Ucrania.

Lukoil posee en el país la refinería Petrotel Ploiesti, actualmente inactiva pero que cubría cerca del 20 % de la demanda nacional de combustible, y una red de más de 300 gasolineras.EFE

asp-ll/mr