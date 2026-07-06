Las huellas químicas del cometa interestelar 3I/ATLAS revelan que es más viejo que el Sol

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Redacción Ciencia, 6 jul (EFE).- Un equipo internacional de astrónomos ha descubierto que el cometa interestelar 3I/ATLAS -tercer objeto interestelar descubierto y el más brillante jamás visto-, probablemente se originó en las afueras de un antiguo sistema solar, un hallazgo que arroja luz a la historia de este cometa.

Midiendo huellas químicas específicas —las primeras observaciones de este tipo para un cometa formado fuera del Sistema Solar—, los investigadores descubrieron que el cometa podría ser mucho más antiguo que el Sol.

Los detalles del estudio, realizado con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO), se han publicado este lunes en la revista Nature Astronomy.

Los cometas interestelares son objetos helados, formados alrededor de una estrella distinta del Sol, que a veces se adentran en nuestro Sistema Solar.

«Son una especie de fósiles de un proceso de formación planetaria que ocurrió muy lejos, pero que tenemos la oportunidad de estudiar desde mucho más cerca», declara Cyrielle Opitom, investigadora de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido) y codirectora del estudio junto a Jean Manfroid y Damien Hutsemékers, de la Universidad de Lieja (Bélgica).

El tercer objeto interestelar descubierto

3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar descubierto hasta el momento, después de 1I/ʻOumuamua y 2I/Borisov.

Fue descubierto en nuestro Sistema Solar mientras se acercaba al Sol, lo que dio a la comunidad científica el tiempo suficiente para estudiarlo en detalle.

Aunque fue difícil medir la composición de 1I/ʻOumuamua y 2I/Borisov —en el primero no detectaban gas y el segundo era demasiado débil—, el brillo sin precedentes de 3I/ATLAS permitió al equipo medir las proporciones isotópicas del cometa (las cantidades relativas de diferentes formas del mismo elemento).

Con el instrumento UVES del VLT de ESO, midieron las proporciones de isótopos de carbono y nitrógeno en moléculas de cianuro presentes en el gas que rodeaba el cometa. Estas proporciones son un buen indicador del origen de un cometa, ya que son muy sensibles a las condiciones físicas del entorno de formación y se espera que no cambien mucho durante el viaje del cometa por el espacio.

«A diferencia de los cometas de nuestro Sistema Solar, este visitante interestelar lleva proporciones isotópicas inusualmente altas de carbono y nitrógeno», apunta Aravind Krishnakumar, de la Universidad de Lieja y coautor del estudio.

Los análisis indican que, probablemente, el cometa se formó en las regiones exteriores alrededor de una estrella antigua de ‘baja metalicidad’, es decir, una estrella con pocos elementos más pesados que el helio en su composición, que se cree que se formó cuando el universo era mucho más joven —y menos rico químicamente— que ahora.

Por eso, el equipo sospecha que 3I/ATLAS se originó alrededor de una estrella mucho más antigua que el Sol.

«3I/ATLAS es una oportunidad realmente emocionante para investigar la composición de otro sistema planetario, uno que se formó mucho antes de que existieran nuestro Sol y nuestro Sistema Solar», dice la coautora, Rosemary Dorsey, investigadora de la Universidad de Helsinki (Finlandia).

Las pruebas de los estudios de los distintos equipos apuntan a que 3I/ATLAS tiene más del doble de antigüedad que el Sol.

Futuras observaciones

A medida que el cometa se aleja del Sol, sus observaciones desde el VLT también están llegando a su fin pero el próximo Telescopio Extremadamente Grande (ELT) de ESO permitirá realizar mediciones similares para futuros objetos interestelares, incluidos aquellos menos brillantes que 3I/ATLAS.

«El campo de los objetos interestelares es aún muy reciente, y realmente no sabemos qué esperar. Cada vez que se descubre uno nuevo, tenemos nuevas sorpresas», concluye Opitom. EFE

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