Las imágenes de la salida de María Corina Machado de Venezuela: «Objetivo dinamita dorada»

3 minutos

Redacción Internacional, 16 ene (EFE).- «Jackpot, jackpot, jackpot. Objetivo: dinamita dorada», se escucha en el video difundido este viernes de lo que fue el operativo clandestino que permitió la salida de Venezuela de la líder opositora María Corina Machado el pasado 9 de diciembre para poder viajar hasta Oslo a recoger el Premio Nobel de la Paz.

Las imágenes, con marca de agua de Grey Bull Rescue, el grupo de contratistas especializado en extracciones y rescates que diseñó y ejecutó el plan para trasladar a Machado, muestra el momento en que la embarcación con la que la líder opositora salió de Venezuela se encuentra con el barco de Grey Bull, en altamar y en plena noche.

«Hola María, mi nombre es Bryan, encantado de conocerte, te tengo», se escucha decir entre el ruido del viento a Bryan Stern, el fundador del grupo, a medida que se acercan ambas barcas. «¡Hola!», grita María Corina antes de intercambiar unas palabras sobre el equipaje que lleva consigo.

«Está todo tan mojado y tan frío», comenta Machado.

Inmediatamente después, el montaje muestra a la política venezolana, claramente distinguible con una gorra y una chaqueta negra, hablando a cámara: «Soy María Corina Machado, estoy viva, estoy segura y muy agradecida a Grey Bull».

Stern contó en diciembre que la operación de traslado de Machado duró entre 15 y 16 horas e implicó su traslado primero por tierra desde donde la venezolana se mantenía en clandestinidad hasta una embarcación que se alejó de las costas del país suramericano hasta un punto secreto en altamar para luego ser transportada a un puerto en el Caribe donde tomó un avión rumbo a Oslo.

«Fue peligroso. Fue aterrador. Las condiciones del mar eran ideales para nosotros, pero no eran aguas en las que uno quiera estar, mientras más altas son las olas, más difícil es para el radar ver. Así funciona», dijo Stern en su momento al canal CBS.

El video también muestra el momento inicial de la operación, cuando el grupo de contratistas salió de Curazao todavía de día para dirigirse al encuentro de Machado. «Llevamos un mes en la región trabajando en Venezuela, pero esta operación es la gran enchilada, llevarla desde donde está hasta donde tiene que estar, es claramente un reto», cuenta Stern a la cámara en la lancha.

Las imágenes recogen posteriormente una navegación en total oscuridad con ayuda de los radares y con bastante oleaje.

Después, sobre un montaje de algunas fotos de Machado y selfies con Stern, se escucha el «Jackpot, jackpot, jackpot. Objetivo: dinamita dorada» celebratorio del éxito de la misión.

En ese momento, Machado llevaba casi un año en la clandestinidad en Venezuela después de haber liderado el movimiento opositor al chavismo y Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Gracias al operativo, la política llegó a Oslo para recoger el Premio Nobel de la Paz que se le otorgó por ese liderazgo y que Machado regaló el 15 de enero al presidente estadounidense, Donald Trump, en la reunión que mantuvieron ambos en la Casa Blanca. EFE

