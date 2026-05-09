Las importaciones chinas de energía cayeron en abril ante el bloqueo del estrecho de Ormuz

2 minutos

Pekín, 9 may (EFE).- Las importaciones chinas de energía cayeron drásticamente en abril, en un contexto marcado por las interrupciones del suministro de petróleo crudo y gas natural a través del estrecho de Ormuz como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, informaron este sábado fuentes oficiales.

Según datos de la Administración General de Aduanas del país asiático, los cargamentos de crudo bajaron cerca de un 20 % interanual en abril, hasta las 38,47 millones de toneladas, lo que, según Bloomberg, representa el nivel más bajo en cantidades desde julio de 2022.

Las importaciones de gas natural -que las autoridades aduaneras no desglosan entre el transportado por vía marítima y el suministrado a través de gasoductos- también se contrajeron alrededor de un 13 %, hasta situarse en 8,42 millones de toneladas, según la misma fuente.

En lo que va de año, los envíos de petróleo crudo a China ascendieron a 185,29 millones de toneladas, apenas un 1,2 % más que en los primeros cuatro meses del año pasado, mientras que los de gas natural alcanzaron las 36,53 millones de toneladas, una contracción interanual del 6,31 %.

El bloqueo ‘de facto’ del estrecho de Ormuz, por el que circulaba cerca de un 20 % global de petróleo y gas antes del estallido del conflicto, ha afectado a toda Asia, principal destino de esas exportaciones.

En el caso de China, la evolución de esa vía marítima es especialmente sensible, dado que por ella transitan alrededor del 45 % de sus importaciones de gas y petróleo.

De hecho, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), el principal organismo de planificación económica del país, anunció este viernes un incremento de los precios minoristas de la gasolina y el diésel a partir de este mismo sábado, para reflejar los recientes cambios en las tarifas internacionales del petróleo.

No obstante, el gigante asiático también se ha visto beneficiado por la guerra, ya que sus exportaciones en tecnologías ‘verdes’ que lidera, como los paneles solares, las baterías o los vehículos eléctricos se han disparado en las últimas semanas, ante el impacto a nivel mundial del alza de los precios del crudo.

China ha condenado reiteradamente los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán, pero también ha subrayado la necesidad de «respetar la soberanía» de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos lazos políticos, comerciales y energéticos y que han sido objetivo de represalias iraníes. EFE

pek-jacb/llb

Los preferidos del público Los más discutidos