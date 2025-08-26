Las importaciones del G20 se estancan en abril-junio por el bajón en EE.UU.

París, 26 ago (EFE).- Las importaciones de los países del G20 se estancaron en el segundo trimestre debido al fuerte bajón del 18,4 % en Estados Unidos, que en gran medida es un efecto rebote tras la anticipación de compras en los tres primeros meses del año ante la incertidumbre sobre la política comercial de Donald Trump.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que publica este martes las cifras del comercio exterior en el grupo de las 20 mayores economías del mundo, destaca en un comunicado el contraste entre ese estancamiento de las importaciones y el incremento del 2,6 % en las exportaciones, gracias también al ascenso en Estados Unidos del 2,7 %.

En el caso del descalabro de las importaciones en Estados Unidos entre abril y junio, si se comparan con las de enero a marzo, la OCDE explica que se debe a la baja de productos industriales, y recuerda que en el primer trimestre las compras de ese país en el exterior habían dado un salto del 18,9 %.

De hecho, si se observa la serie histórica, las importaciones estadounidenses entre enero y marzo alcanzaron un pico de 998.400 millones de dólares, una cifra muy superior a cualquier otro trimestre precedente, lo que pone en evidencia su excepcionalidad.

Sólo en los tres trimestres anteriores se había superado el umbral de los 800.000 millones. Es decir, que los 814.500 millones de euros de importaciones del segundo trimestre en Estados Unidos suponen una cifra en línea con esa misma serie histórica, aunque el recorte fuera muy significativo con respecto a los tres meses anteriores.

Está por ver de qué forma la guerra comercial lanzada por el presidente estadounidense a partir de abril, y los nuevos aranceles que ha impuesto o que ha acordado, por ejemplo, con la Unión Europea al cabo de meses de negociación, se refleja en el comercio exterior, sobre todo a partir del segundo semestre.

En el segundo trimestre, las importaciones aumentaron en la mayor parte de los miembros del G20, como en China (4,7 %), Alemania (8,3 %), Francia (6,3 %), Reino Unido (8,5 %), así como en la Unión Europea (6,3 %).

Las únicas excepciones, además de la más notable de Estados Unidos, fueron Brasil (-1,1 %) y Argentina (-3,1 %).

Por lo que respecta a las exportaciones, los incrementos dominaron, como en el caso de China (2,5 %), Alemania (7,4 %), Francia (6 %), Italia (5,9 %), la Unión Europea en conjunto (4,7 %) o el ya citado de Estados Unidos (2,7 %).

En precios corrientes, las ventas de Estados Unidos en el exterior se mantuvieron en línea con la tendencia de crecimiento de los trimestres precedentes y llegaron a 547.500 millones de dólares.

Entre abril y junio, disminuyeron las exportaciones en Turquía (-0,2 %), Sudáfrica (-1,7 %), pero sobre todo en Brasil (-3,6 %), Argentina (-3,6 %) y muy particularmente en Canadá (-9,7 %).

La OCDE atribuye ese recorte en Canadá a la reducción del precio del petróleo. Hay que tener en cuenta que la energía es la principal baza para su comercio exterior. EFE

