Las instalaciones solares mundiales suben un 64 % a mitad de 2025, con China en cabeza

3 minutos

Londres, 2 sep (EFE).- Las instalaciones solares a nivel global se encaminan a un nuevo año de récord, pues aumentaron un 64 % en la primera mitad de 2025 y sumaron 380 GW de nueva capacidad fotovoltaica a nivel global, con China a la cabeza del sector, de acuerdo con un informe publicado este martes.

El documento del laboratorio de ideas independiente sobre energía Ember, revelado hoy, señaló que en 2024 la capacidad solar mundial no superó los 350 GW hasta septiembre, mientras que en este año se alcanzó la cifra en junio.

La energía solar es la fuente de generación de nueva electricidad de mayor crecimiento, según el informe, dada la rápida expansión de su capacidad, pues los datos de 2025 confirman una tendencia alcista en la producción en los últimos cuatro años.

«En un mundo de mercados energéticos volátiles, la energía solar ofrece energía de producción nacional que puede desplegarse a una velocidad récord para satisfacer la creciente demanda, independientemente de las cadenas globales de suministro de combustibles fósiles», indicó en un comunicado el analista sénior de energía de Ember, Nicolas Fulghum.

China continúa a la cabeza del sector y en el primer semestre de 2025 instaló más del doble de capacidad fotovoltaica (256 GW) que todo el resto del mundo en conjunto (124 GW), representando el 67 % del total a nivel global, según el informe.

El laboratorio de ideas señaló que este crecimiento por parte del gigante asiático se vio impulsado por la «prisa» de los promotores de completar proyectos antes de la entrada en vigor de las nuevas normas de Pekín sobre compensación eólica y solar este pasado junio.

En este sentido, señalaron que esta reciente normativa podría provocar una «desaceleración» en el segundo semestre, pero todo parece indicar que, pese a ello, China finalizará el 2025 superando el récord de instalaciones del año anterior.

Después de China, el país que más instalaciones solares acometió en el primer semestre del año fue Estados Unidos, seguido de la India, subraya el informe, que destaca por otro lado descensos en naciones como Alemania o Brasil.

Ember también incide en el crecimiento que experimenta el sector fotovoltaico en el continente africano, pues la cantidad de paneles solares importados de China aumentó un 60 % en los últimos 12 meses, aunque puntualiza que la falta de acceso a datos oficiales dificulta conocer el ritmo real de implementación.

«Con el auge de la implementación en mercados clave y la rápida expansión de China impulsando las instalaciones globales a nuevos máximos, 2025 se perfila como otro año histórico para la energía solar. Las cifras destacan no solo el impulso de la energía solar , sino también su papel crucial en la transformación del sistema energético mundial», concluye el informe. EFE

rb/psh