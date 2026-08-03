Las inundaciones en Afganistán causan al menos 29 muertos y 129 heridos, según la OMS

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Kabul, 3 ago (EFE).- Al menos 29 personas murieron, 129 resultaron heridas y cuatro continúan desaparecidas a causa de las fuertes inundaciones repentinas que han azotado Afganistán en las últimas dos semanas, según el balance final publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estas víctimas se produjeron entre el 20 y el 30 de julio, de acuerdo con el último informe de situación del organismo sobre la emergencia climática

Las lluvias afectaron principalmente a las regiones oriental, suroriental y central del país y conllevaron graves consecuencias humanitarias, provocando el desplazamiento forzado de decenas de familias y causando daños en viviendas, instalaciones públicas e infraestructuras comunitarias.

Según los datos del organismo, al menos 300 hogares se vieron afectados en la zona este del país, donde al menos 120 familias fueron damnificadas en Nuristán y más de 180 en Laghman, agrega el informe.

El documento señala, además, la limitada capacidad de atención en la ciudad de Parun (Nuristán), donde la población solo cuenta con un centro de salud y carece de hospitales a nivel de distrito o provincial para recibir cuidados avanzados.

Los graves daños en la infraestructura de agua potable han elevado drásticamente el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, advirtió la OMS, que consideró «muy probable» que se propaguen brotes de forma inminente.

La respuesta de emergencia también se vio mermada por la destrucción de un centro de salud privado y los continuos cortes de electricidad, que limitan la funcionalidad de la cadena de frío y la atención médica, en un sistema sanitario ya colapsado en el que apenas hay medicamentos esenciales y suministro.

La ONU subrayó que el difícil acceso a las comunidades afectadas debido al terreno montañoso, la destrucción de carreteras y la interrupción de las rutas de transporte sigue obstaculizando las labores de evaluación y la entrega urgente de ayuda humanitaria.

Desde finales de marzo los desastres naturales han dejado al menos 351 muertos, 436 heridos y más de 24.000 familias afectadas en todo el país, informó el martes pasado la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán (ANDMA) del Gobierno de los talibanes. EFE

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