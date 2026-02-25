Las Islas Feroe celebrarán elecciones autonómicas el próximo 26 de marzo

1 minuto

Copenhague, 25 feb (EFE).- Las Islas Feroe, territorio autónomo del Reino de Dinamarca, celebrarán elecciones parlamentarias anticipadas el próximo 26 de marzo, anunció este miércoles su presidente, el socialdemócrata Aksel V. Johannesen.

Según informó la radio televisión pública feroesa KFO, Johannesen anunció la convocatoria de elecciones en el Parlamento (Lagting) después de la aprobación de un polémico proyecto de infraestructuras.

«Ya no hay confianza entre los partidos que forman la coalición de Gobierno», dijo Johannesen, que encabeza un Ejecutivo que también incluye al Partido Republicano y al Partido del Progreso desde hace cuatro años.

Johannesen debía convocar elecciones a más tardar para diciembre de este año.

Al igual que Groenlandia, el territorio danés de ultramar, las Islas Feroe tiene un Estatuto de autonomía que le concede amplias competencias y cuenta con dos diputados en el Parlamento danés. EFE

alc/cph/rod