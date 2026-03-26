Las islas Feroe votan en unas elecciones autonómicas con la derecha como favorita

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Copenhague, 26 mar (EFE).- Los colegios electorales abrieron este jueves en las islas Feroe, territorio autónomo del Reino de Dinamarca, para celebrar unos comicios anticipados en los que la oposición de derecha parte como favorita.

Los 39.704 feroeses llamados a las urnas podrán votar desde las 10 hasta las 20 horas GMT.

Según el último sondeo, difundido por la televisión pública feroesa, el conservador Partido Popular obtendría el 29 %, once puntos más, por delante del Partido Unionista, con el 19,8 %.

El Partido Socialdemócrata del presidente autonómico, Aksel V. Johannesen, sería tercero con el 18,8 %, ocho puntos menos, mientras que uno de sus socios de coalición, el Partido Republicano, sería cuarto con el 17,8 %, un porcentaje similar al obtenido en los anteriores comicios, en 2022.

Johannesen anunció la convocatoria de elecciones hace un mes después de la aprobación de un polémico proyecto de infraestructuras, aludiendo a la falta de unión entre los socios de gobierno.

La campaña ha estado marcada por temas como la economía, la vivienda y la emigración de la población más joven en este archipiélago de 18 islas, situado en el Atlántico Norte y en el que viven unas 54.000 personas.

‘Boom’ económico por la pesca

Las Islas Feroe gozan de autonomía desde 1948, dos años después de que Dinamarca se negase a reconocer el resultado de un referendo sobre la independencia en el que el «sí» había derrotado al «no» por un estrecho margen.

El separatismo cobró fuerza a principios de este siglo, y ambos gobiernos celebraron varias rondas de negociaciones para pactar una separación, frustrada por disputas internas y el desacuerdo con Copenhague sobre las condiciones económicas.

El estatuto fue ampliado en 2005 para aumentar las competencias autonómicas de este territorio, que recibe una asignación anual de Copenhague que el año pasado ascendió a 577 millones de coronas danesas (unos 77 millones de euros).

Esa ayuda supone alrededor del 10 % del presupuesto de las islas Feroe, cuya economía ha experimentado un ‘boom’ en los últimos años, gracias a sus exportaciones pesqueras, sobre todo a Rusia, con la que mantiene un acuerdo desde hace décadas.

Las islas Feroe no forman parte de la Unión Europea (UE), aunque han asumido las sanciones de Bruselas a Rusia, en las que no está incluida la pesca.

La economía feroesa es mucho menos dependiente de la ayuda danesa que la de Groenlandia, el otro territorio autónomo de Dinamarca y la mitad de cuyo presupuesto financia Copenhague.

Como parte del Reino de Dinamarca, las islas Feroe votaron también hace dos días en las elecciones legislativas danesas, en las que los dos diputados asignados a este territorio fueron a parar al Partido Socialdemócrata Sjúrður Skaale y al Partido Unionista. EFE

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