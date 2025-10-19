Las joyas robadas en el Louvre tienen un valor incalculable, dice el ministro del Interior

1 minuto

París, 19 oct (EFE).- Un grupo de ladrones robó esta mañana en solo siete minutos unas joyas en la galería Apolo del Museo del Louvre que tienen «un valor patrimonial e histórico inestimable», señaló el ministro francés del Interior, Laurent Núnez.

«Tengo una gran confianza en que muy rápidamente encontremos a los autores y sobre todo los bienes robados», declaró Núñez en una entrevista a la emisora France Inter en la que los primeros elementos apuntan a que los ladrones habían hecho prospecciones previas. EFE

ac/lab