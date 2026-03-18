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Las jugadoras de la selección de fútbol iraní regresan a Irán, según agencia Fars

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Redacción Internacional, 18 mar (EFE).- La selección femenina de fútbol iraní llegó este miércoles a Irán por la frontera terrestre que separa el país con Turquía, informó la agencia Fars.

La agencia asegura que tanto las jugadoras como los miembros del cuerpo técnico entraron por la frontera de Bazargán, situada en la provincia de Azerbayán Occidental, tras pasar casi una semana en Malasia procedentes de Australia, donde varias jugadores pidieron asilo después de la polémica por no cantar el himno nacional durante la Copa de Asia en ese país. EFE

jfu/lab

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