Las llamas siguen avanzando en el bosque de Fontainebleau, cerca de París

afp_tickers

Compartir

1 minuto

Las llamas del incendio que arde desde el domingo en el emblemático bosque de Fontainebleau, a las puertas de París, habían recorrido más de 1.900 hectáreas el martes por la mañana, indicaron los bomberos.

Esta cifra, que data de la madrugada, debería evolucionar a lo largo del día, ya que el incendio sigue avanzando, declaró a la AFP el comandante Paul-Edouard Laurain, portavoz del Servicio Departamental de Bomberos y Socorro (SDIS).

El fuego se desató el domingo en plena ola de calor en este pulmón verde situado 60 km al sureste de la capital francesa, que consta de helechos y coníferas especialmente inflamables. Cada año recibe a unos 15 millones de visitantes.

Un segundo foco, de menor magnitud, se declaró el lunes.

Unos 850 bomberos luchan contra las llamas, y las autoridades esperan poder controlar el incendio a lo largo del día, indicó Laurain.

Su magnitud excepcional hizo indispensable el uso de cuatro hidroaviones Canadair, una medida sin precedentes en la región parisina, así como de otras dos aeronaves de tipo Dash y tres helicópteros cisterna.

Unas 1.000 personas han sido evacuadas en Fontainebleau y sus alrededores.

Las autoridades están investigando si los incendios fueron provocados deliberadamente. Dos personas fueron detenidas.

Francia celebra este martes su fiesta nacional, que suele ir acompañada de fuegos artificiales por la noche. Sin embargo, ante la tercera ola de calor de la temporada, muchas localidades cancelaron sus espectáculos pirotécnicos anuales.

burs/yad/hgs/avl