Las lluvias aumentan las reservas de los embalses en Marruecos al 39,2 %

Rabat, 1 ene (EFE).- Las lluvias registradas en las últimas semanas en Marruecos elevaron las reservas hídricas de los embalses hasta el 39,2 % de su capacidad, en un país golpeado por siete años consecutivos de sequía.

Según los últimos datos publicados en el portal «Maadialna» del Ministerio de Equipamiento y Agua de Marruecos, el volumen de agua embalsada alcanzó los 6.583 millones de metros cúbicos hasta el 31 de diciembre, lo que supone un aumento del 37,3 % respecto al mismo periodo del año anterior.

El embalse Al Wahda -el mayor del país, situado en la norteña localidad de Taunat- registró el incremento más significativo al alcanzar 1.785,6 millones de metros cúbicos, con un nivel de llenado del 50 %, mientras que el embalse Sidi Mohamed Ben Abdellah (Rabat) acumuló 916,5 millones de metros cúbicos, lo que supone el 94 % de su capacidad.

Marruecos se vio afectado por una grave sequía de más de seis años que golpeó duramente la actividad agrícola y redujo en un 38 % la cabaña ganadera nacional, lo que obligó al país a suspender, por primera vez en varias décadas, el tradicional sacrificio del cordero durante la festividad del Aid al Adha, celebrada el pasado mes de junio.

En las últimas semanas el país registró nevadas y lluvias tormentosas excepcionales, concentradas en un corto periodo de tiempo, que provocaron inundaciones y causaron al menos 37 muertos el pasado 15 de diciembre, además de importantes daños materiales en la ciudad atlántica de Safi, en el suroeste del país.

Marruecos activó este jueves alertas roja y naranja por fuertes lluvias, nevadas y rachas de viento previstas entre viernes y sábado en varias provincias del país.

La Dirección General de Meteorología prevé lluvias de hasta 120 milímetros, con nevadas de hasta 30 centímetros y vientos de hasta 100 kilómetros por hora. La alerta roja afecta a las ciudades atlánticas de Agadir y Essauira, y a la ciudad interior de Tarudant. EFE

