Las lluvias bajan de intensidad en la península ibérica, que sigue preocupada por las crecidas de ríos y embalses

Tras dos días de fuertes precipitaciones e inundaciones en la península ibérica, las lluvias deberían dar una tregua este viernes a Portugal y el sur de España, donde miles de personas siguen evacuadas y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitará las zonas más afectadas.

Pese al respiro esperado este viernes, las agencias meteorológicas de ambos países alertan ya de la llegada el sábado de una nueva borrasca que podría agravar las dificultades en los próximos días.

«El sábado llega la borrasca Marta y con ella mucha lluvia de nuevo», indicó el portavoz de la Agencia estatal de meteorología española (Aemet), Rubén del Campo. Estas nuevas lluvias, destacó, podrían caer «en zonas ya muy castigadas por las intensas precipitaciones de días previos», pudiendo provocar «de nuevo inundaciones, crecidas y deslizamientos de tierras».

La península ibérica está en primera línea del cambio climático y encadena desde hace años olas de calor cada vez más largas, que empiezan incluso antes del verano, y episodios de lluvias intensas cada vez más frecuentes.

La borrasca Leonardo, que azotó la península en los últimos días, dejó un fallecido en Portugal, mientras que una mujer sigue desaparecida en el sur de España, luego de que se lanzara a un río a tratar de salvar a su perro.

La extensa región de Andalucía, en el sur, es de momento la más afectada en España por esta borrasca que dejó unas 8.000 personas desalojadas de sus casas de forma preventiva, además de numerosas carreteras cortadas y perturbaciones ferroviarias.

Entre los desalojados de forma preventiva se encuentran los 1.500 habitantes de Grazalema, una pequeña localidad situada sobre un acuífero a unos 800 metros de altitud en la provincia de Cádiz.

«Tal como estamos, pues nos tuvimos que venir. Con mucha pena, todos llorando. Las carreteras todas cortadas», contó María, vecina de este pueblo y ahora desplazada en la cercana Ronda, a la Televisión pública española.

Pedro Sánchez visitará este viernes las zonas afectadas, anunció la secretaría de Estado de comunicación.

– Ríos bajo vigilancia –

En la vecina Portugal, Protección Civil indicó en la mañana del viernes que no se había registrado «ninguna situación grave» durante la noche, aunque el río Duero se salió de su cauce en puntos de Oporto y Vila Nova de Gaia (norte), sin causar víctimas ni daños importantes.

Ante el riesgo de inundaciones, la capitanía de Oporto prohibió la navegación fluvial salvo en caso de emergencia.

«Mientras los caudales sigan siendo elevados, mantendremos la alerta roja [el nivel máximo] para el Duero», explicó a los medios locales el comandante Pedro Cervaens, capitán del puerto de Oporto, donde desemboca el río.

«El agua alcanzó las terrazas» de los cafés, pero «por ahora no hay que lamentar daños de consideración», precisó.

La circulación ferroviaria seguía perturbada el viernes por la mañana y suspendida en algunas líneas, a dos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo, que se mantienen a pesar del temporal.

En la localidad sureña de Alcácer do Sal -uno de los municipios más afectados- las autoridades municipales decidieron, sin embargo, aplazarlos una semana.

– Sucesión de temporales –

La situación del Tajo, el gran río que atraviesa Portugal, sigue bajo estrecho control ante el riesgo de inundaciones por su crecida en el centro del país, y 600 personas han sido evacuadas.

Portugal encadena episodios climáticos especialmente intensos. Azotado la semana pasada por la tormenta Kristin, que dejó cinco muertos, el país ha vivido este año su segundo mes de enero más lluvioso desde 2000, según la agencia meteorológica nacional (IPMA).

En su último boletín, publicado el jueves por la noche, el organismo público advirtió de la llegada el sábado de la depresión Marta, un nuevo episodio que comportará «lluvias persistentes, a veces intensas, y rachas de viento».

