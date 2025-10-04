Las lluvias en Honduras dejan cuatro muertos y más de cien afectados en la última semana

Tegucigalpa, 3 oct (EFE).- Las intensas lluvias que han azotado Honduras durante la última semana han dejado un saldo de cuatro personas fallecidas y más de un centenar de afectados, informó este viernes la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Tres de las víctimas murieron el martes por sumersión, mientras que otra falleció tras la caída de un árbol, producto de los fuertes vientos y la saturación del suelo, según el reporte oficial.

Entre las víctimas se encuentran un adulto y su hija de 10 años, arrastrados por la corriente del río Las Hamacas, en el municipio de Yarula, departamento central de La Paz.

Una adolescente de 14 años falleció ahogada en una quebrada del municipio de Lepaterique, en Francisco Morazán. Otro hombre, de 48 años, murió este viernes en La Esperanza, departamento de Intibucá, tras la caída de un árbol.

Además de las muertes, las autoridades reportan daños materiales en al menos una docena de viviendas e infraestructura, así como familias que han requerido asistencia humanitaria.

Los equipos de rescate mantienen labores de monitoreo y atención en las regiones afectadas, mientras la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales llamó a la población a extremar precauciones ante la persistencia de lluvias en los próximos días.

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) advirtió que la influencia de una vaguada en superficie seguirá provocando lluvias dispersas en gran parte del territorio nacional, con mayores acumulados y tormentas eléctricas en las zonas del occidente, centro y sur.

Se prevé que este sábado en horas de la tarde ingrese una onda tropical por el oriente del país, lo que mantendrá elevada la probabilidad de lluvias y chubascos en la mayoría de las regiones.

La institución hondureña mantiene alerta amarilla, de vigilancia, en ocho municipios de los departamentos de Cortés, Yoro y Atlántida, norte y Caribe del país centroamericano, por la crecida del río Ulúa, el más caudaloso.

También decidió extender alerta verde, de prevención, en los departamentos de Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira e Intibucá (occidente); La Paz (centro), y tres municipios de Cortés y Valle (norte y sur). EFE

