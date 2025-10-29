Las lluvias en México dejaron pérdidas aseguradas por 65,4 millones de dólares

Ciudad de México, 29 oct (EFE).- Las lluvias provocadas por una baja presión en el golfo de México, que según cifras oficiales ya se ha cobrado la vida de 82 personas en el país, han dejado pérdidas aseguradas por al menos 1.206 millones de pesos (unos 65,4 millones de dólares), informó este miércoles la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

De acuerdo con el organismo, hasta el 24 de octubre se habían comunicado 4.008 siniestros relacionados con el fenómeno meteorológico, aunque la cifra «continuará en actualización conforme avancen los reportes y los procesos de valuación de daños».

Del total de siniestros, 2.478 corresponden a daños patrimoniales (62 %) y 1.530 a vehículos (38 %), detalló la AMIS en un comunicado.

Los daños a viviendas, comercios e infraestructura asegurada concentran la mayor parte de las pérdidas, con 995 millones de pesos (53,86 millones de dólares), mientras que los automóviles siniestrados suman 211 millones de pesos (11,42 millones de dólares).

Los estados más afectados por las lluvias son Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, donde el promedio de viviendas aseguradas varía entre 15 % y 35 %.

Las zonas con mayores daños, Veracruz y Puebla, presentan además los niveles más bajos de aseguramiento de hogares, indicó la asociación.

En cuanto a los vehículos, la cobertura también está por debajo de la media nacional (33 %): Veracruz tiene un 24 % de autos asegurados y San Luis Potosí un 18 %, mientras que Querétaro (48 %) y Puebla (49 %) se encuentran entre los estados con más protección a los vehículos.

Las catastróficas lluvias e inundaciones que afectaron a cinco estados a mediados de octubre han causado 82 muertos, según el Gobierno federal, 36 de ellos en Veracruz, 23 en Puebla, 22 en Hidalgo y uno en Querétaro, mientras que 17 personas están sin localizar. EFE

