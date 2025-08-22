Las lluvias en Venezuela dejan hasta ahora seis fallecidos, según viceministro

2 minutos

Caracas, 22 ago (EFE).- Seis personas han perdido la vida durante la actual temporada de lluvias en Venezuela, informó este viernes el viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Juan Carlos Oti.

«Hemos tenido más de 203.000 (…) personas afectadas y nada más, hasta el día de hoy, tenemos seis fallecidos por causa de la lluvia», indicó el funcionario en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Oti no precisó en qué regiones del país murieron estas personas, así como tampoco detalló si los afectados perdieron sus viviendas o enseres.

El lunes, el comandante general del cuerpo de bomberos de Caracas, Pablo Palacios, informó que un hombre murió como consecuencia de las lluvias registradas durante el fin de semana en gran parte del territorio venezolano.

El hombre, de 40 años, falleció la noche del domingo tras ser arrastrado por una corriente de agua en la carretera vieja de El Junquito, un sector ubicado en el extremo oeste de la capital, detalló Palacios en Telegram.

Las lluvias, que comenzaron a finales de junio, han dejado daños en gran parte del occidente venezolano, que abarca, entre otras, las regiones de Barinas, Táchira, Trujillo, Mérida y Portuguesa, y también han afectado localidades del estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil) y Guárico (centro).

La organización católica Cáritas Venezuela informó el miércoles que ha distribuido 160 toneladas de «insumos esenciales» a más de 100.000 personas afectadas por las fuertes lluvias de los últimos meses, especialmente en la región occidental del país, donde se han reportado aludes y crecidas de ríos que han causado inundaciones.

Entre los insumos entregados hay alimentos, agua, ropa, artículos de higiene, colchones, carpas y otros recursos esenciales, según Cáritas.

La entidad religiosa indicó que ha brindado apoyo a localidades de siete estados afectados por las lluvias, que son, Mérida, Trujillo, Barinas, Portuguesa, Apure, Cojedes y Bolívar.EFE

sc/lb/gad

(video)