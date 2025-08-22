The Swiss voice in the world since 1935

Las lluvias en Venezuela dejan hasta ahora seis fallecidos, según viceministro

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Caracas, 22 ago (EFE).- Seis personas han perdido la vida durante la actual temporada de lluvias en Venezuela, informó este viernes el viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Juan Carlos Oti.

«Hemos tenido más de 203.000 (…) personas afectadas y nada más, hasta el día de hoy, tenemos seis fallecidos por causa de la lluvia», indicó el funcionario en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Oti no precisó en qué regiones del país murieron estas personas, así como tampoco detalló si los afectados perdieron sus viviendas o enseres.

El lunes, el comandante general del cuerpo de bomberos de Caracas, Pablo Palacios, informó que un hombre murió como consecuencia de las lluvias registradas durante el fin de semana en gran parte del territorio venezolano.

El hombre, de 40 años, falleció la noche del domingo tras ser arrastrado por una corriente de agua en la carretera vieja de El Junquito, un sector ubicado en el extremo oeste de la capital, detalló Palacios en Telegram.

Las lluvias, que comenzaron a finales de junio, han dejado daños en gran parte del occidente venezolano, que abarca, entre otras, las regiones de Barinas, Táchira, Trujillo, Mérida y Portuguesa, y también han afectado localidades del estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil) y Guárico (centro).

La organización católica Cáritas Venezuela informó el miércoles que ha distribuido 160 toneladas de «insumos esenciales» a más de 100.000 personas afectadas por las fuertes lluvias de los últimos meses, especialmente en la región occidental del país, donde se han reportado aludes y crecidas de ríos que han causado inundaciones.

Entre los insumos entregados hay alimentos, agua, ropa, artículos de higiene, colchones, carpas y otros recursos esenciales, según Cáritas.

La entidad religiosa indicó que ha brindado apoyo a localidades de siete estados afectados por las lluvias, que son, Mérida, Trujillo, Barinas, Portuguesa, Apure, Cojedes y Bolívar.EFE

sc/lb/gad

(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR